George Floyd davasının savcısı: Gereken tek şey biraz şefkatti ve o gün hiçbiri gösterilmedi

ABD'de George Floyd cinayetine ilişkin davada iddia makamından eyaleti temsil eden savcı Schleicher, "Floyd kimseyi incitmeye çalışmıyordu. O gün Floyd ile yüzleşmek için polisler için en ufak bir cesaret gerekmiyordu. Gereken tek şey biraz şefkatti ve o gün hiçbiri gösterilmedi" dedi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyah Amerikalı George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılanmasında 4. haftaya girildi.

Minneapolis'teki Hennepin Bölge Mahkemesi'nde devam eden duruşmada bugün taraflar kapanış sunumlarını yapıyor.

İddia makamından eyaleti temsil eden savcı Steve Schleicher, yaklaşık 2 saate varan kapanış konuşmasında, Chauvin’in olay anında Floyd’a aşırı güç uygulayarak ölümünden sorumlu olduğunu belirtti.

Schileicher, jüri üyelerine seslenerek, "Sağduyunuzu kullanın. Şimdiye kadar gördüğünüz videoları düşünerek gözlerinize inanın" diye konuştu.

An exceptional and powerfully resonant closing argument by MN Special Asst AG Steve Schleicher. Truly. #ChauvinTrial pic.twitter.com/cNMHnaB4if — Sherrilyn Ifill (@Sifill_LDF) April 19, 2021

Floyd’un olay anında kimseye bir tehdit oluşturmadığını savunan Schileicher, "Floyd kimseyi incitmeye çalışmıyordu. O gün Floyd ile yüzleşmek için polisler için en ufak bir cesaret gerekmiyordu. Gereken tek şey biraz şefkatti ve o gün hiçbiri gösterilmedi" dedi.

Schileicher, makul bir polis memurunun o gün, Floyd’un kendisinin de defalarca açıklamaya çalıştığı gibi, kaçmaya çalışmadığını anlaması gerektiğinin altını çizdi.

“This wasn’t policing,” prosecutor Steve Schleicher said during closing arguments Monday. “This was murder.” https://t.co/QpxHOOJ5ct — BuzzFeed (@BuzzFeed) April 19, 2021

'Devlet, ispat yükünü karşılayamadı'

Chauvin’in avukatı Eric Nelson ise yaptığı kapanış savunmasında savcılık makamının, müvekkili hakkındaki iddialarının makul bir şüphenin ötesinde ispat etme yükünü yerine getiremediğini belirtti.

Nelson, makul bir polis memurunun içinde bulunduğu şartların gereğine göre güç kullanabileceğini belirterek, savcılığın davada sadece Chauvin’in Floyd’un ensesine dizini bastığı 9.29 dakikalık süreyi sürekli öne çıkardığını, 16 dakikadan fazla Floyd'un polislere direndiği video öncesini görmezlikten geldiğini savundu.

Savunmasında polislerin vücut kameralarındaki videoları tekrar oynatan Nelson, Chauvin’e karşı 'masumiyet varsayımı' ile karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Eric Nelson's defense of Derek Chauvin is that it was reasonable for him to believe that George Floyd was just pretending to be dying pic.twitter.com/3OFL0YW7Wq — Aaron Rupar (@atrupar) April 19, 2021

Duruşmalarda şimdiye kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske kullanan Chauvin’in bugün maske kullanmaması dikkati çekti.

Davada 2. ve 3. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanan Chauvin'in, suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Her üç suçlamada da jürinin, Chauvin'in eylemlerinin Floyd'un ölümünde 'önemli bir nedensel faktör' olduğu ve güç kullanımının 'mantıksız' olduğu sonucuna varması gerekiyor.