Pentagon: Afganistan'a yeniden asker gönderme planımız yok

Pentagon Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında, ABD'nin çekilmesinden sonra Afganistan'da durum kötüleşirse bölgeye terörle mücadele birliklerinin sevk edilmesinin olası olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

Kirby, "Kabil hükümetiyle terörle mücadele güçlerinin yeniden Afganistan'a sevk edilmesi ihtimaline ilişkin herhangi bir görüşmemiz yok. Afganistan’dan ortaya çıkabilecek tehditlere karşı bölgede yeterli terörle mücadele kabiliyeti bulunduracağız" ifadelerini kullandı.

Afganistan'a yeniden asker gönderme planlarının olmadığının altını çizen Kirby, "Dünya çapında güçlü bir terörle mücadele kabiliyetimiz var. Dünyada vurmak durumunda kaldığımızda vuramayacağımız yer yok" diye konuştu.

ABD Senatosu, Biden’ın bu kararını değerlendirmek üzere yarın Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Genelkrumay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines ve CIA Direktör Yardımcısı David Cohen’in katılacağı kapalı bir toplantı düzenleyecek.

Öte yandan Ukrayna'nın doğusundaki gelişmelere dair Kirby, "Genel olarak yığınak trendinin arttığını görüyoruz. Bu da bizim için kaygı vericidir" yorumunda bulundu.