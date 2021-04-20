ABD'nin Moskova Büyükelçisi istişareler için Washington'a dönecek

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın, Rusya Dışişleri'nin tavsiyesi üstüne bu hafta içinde istişareler için Washington'a döneceği belirtildi.

ABD'nin Rusya’daki Büyükelçisi Sullivan, Sputnik haber ajansına demecinde, istişarelerde bulunmak üzere bu hafta içinde ülkesine döneceğini söyledi.

Sullivan geri dönüşüne ilişkinse, 'birkaç hafta içinde, ülke liderlerinin olası bir görüşmesinden önce Moskova’ya dönmüş olacağını' kaydetti. ABD'nin Moskova Büyükelçisi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya ile ikili ilişkilerimizin mevcut durumu hakkında Biden yönetimindeki yeni meslektaşlarım ile doğrudan iletişim kurmamın çok mühim olduğuna inanıyorum. Ayrıca, bir seneyi aşkın bir süredir ailemi de görmedim, eve gidecek olmamın bir sebebi de bu.”

Sullivan'n ülkesine dönüşü, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın kendisine istişarelerde bulunmak üzere ABD'ye dönmesini tavsiye etmesini izleyecek. Zira Rusya-ABD ilişkilerinde son dönemde gerilimin yükseldiği gözleniyor.

ABD, Başkan Joe Biden’ın göreve gelmesini takiben çeşitli sebepler öne sürerek Rusya karşıtı bir dizi yeni yaptırım kararı almış durumda. ABD’nin açıkladığı son yaptırım paketinin ardından Moskova da 10 ABD’li diplomatı sınırdışı etme kararını açıkladı ve Büyükelçi Sullivan’a da istişarelerde bulunması için ülkesine dönme tavsiyesinde bulundu.