WSJ: Biden, sigaralarda nikotini azaltma ve mentolü yasaklama hazırlığında

Wall Street Journal’a (WSJ) konuşan yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden’ın bağımlılığı azaltmak ve zararını minimuma indirmek için sigaralardaki nikotin seviyesini düşürüp, mentolü tamamen yasaklamayı planladığını öne sürdü.

Biden'a yakın kaynaklar, Wall Street Journal'a yaptıkları açıklamada, Biden’ın sigaralarda nikotin ve mentol kararı almayı planladığını söyledi.

Buna göre, Biden yönetimi, tütün şirketlerinden ABD'de satılan tüm sigaralardaki nikotini bağımlılık yapmayacak seviyelere düşürmelerini talep etmeyi düşünüyor.

Öte yandan ABD yönetiminin ülkede çok sık tüketilen mentollü sigaralara da yasak getirmeyi planladığı kaydedildi.

Habere göre, söz konusu nikotin azaltma politikası, sigaradaki kimyasalı bağımlılık yapmayan veya minimum düzeyde bağımlılık yapıcı seviyelere indirerek, milyonlarca içiciyi sigarayı bırakmaya veya nikotinli sakızlar, pastiller veya e-sigara gibi daha az zararlı alternatiflere yönlendirmeyi amaçlıyor. Mentol yasağı ise gençlerin sigaraya başlamasını engellemeyi hedefliyor.

WSJ, her iki politikanın da uygulanmasının yıllar alabileceği ve muhtemelen yasal zorluklarla karşılaşacağı değerlendirmesinde bulundu.

90'lardan beri FDA'nın gündeminde

Sigaradaki nikotin oranını düşürme tartışmaları, 1990'lardan beri ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nin (FDA) gündemine geliyor. 2009 yılında Tütün Kontrol Yasasıyla, FDA'ya bilimsel kanıtlara dayanması şartıyla söz konusu değişikliği yapabilmesi için yetki sağlanmıştı.

Yasa, sigaradaki şekerleme, meyve ve baharat aromalarını çocuklara yönelik potansiyel çekiciliği nedeniyle yasaklamıştı ancak mentol konusunda adım atılmamıştı. Mentol yasağı da benzer şekilde yıllardır FDA'da tartışılıyor. FDA, 2013'te mentollü sigaraların bırakılmasının daha zor olduğunu ve gençleri sigaraya başlamaya teşvik ettiğini açıkladı.

Ancak yasaya göre, FDA'nın mentolü yasaklayabilmesi için, yasağın halk sağlığı için faydalı olduğunu ve karaborsaya oluşmasına neden olmayacağını kanıtlamak zorunda.

Tütün endüstrisi ise FDA'nın mentol hakkındaki bulgularını reddediyor. Ancak Biden'ın planı şimdiden sigara üreticilerini etkiledi.

Marlboro hisselerinde düşüş

Biden yönetiminin tütün politikasının duyulmasının ardından Marlboro üreticisi Altria Group Inc. hisseleri, dün öğleden sonra yüzde 6'dan fazla düştü.

Altria Group Sözcüsü, FDA'nın böyle bir adım atmadan önce bilimsel kanıt sunması gerektiğini ve yasadışı pazar ile istihdamda oluşacak etkileri göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Camel ve Newport sigaralarını üreten Reynolds American Inc. şirketinin sözcüsü ise, nikotin azaltımının faydalarına dair yeterli bilimsel kanıt olmadığını belirterek, "Halk sağlığını iyileştirmek için daha iyi araçlar var" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi döneminde FDA'da komisyon üyesi olan Scott Gottlieb, 2017'de hem mentol yasağını hem de sigaradaki nikotini azaltmaya yönelik bir plan sunmuştu. Ancak Gottlieb'in 2019'da FDA'dan ayrılmasının ardından her iki plan da rafa kaldırılmıştı.

ABD Gıda ve İlaç Ajansı’na göre nikotin tek başına kanser, kalp rahatsızlığı ya da akciğer hastalığına sebep olmazken her yıl 480.000 insanın öldüğü sigaraya bağımlılığı artırıyor.

Yeni Zelanda da geçen hafta sigaralarda nikotin seviyesinin düşürülmesini ve resmi sigara içme yaşını yükseltmeyi planladığını duyurmuştu.