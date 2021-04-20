ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi: Ülkede 211 milyondan fazla aşı yapıldı

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 211 milyon dozdan fazla aşı yapıldığı belirtildi.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede pazartesi günü itibarıyla 211 milyon 581 bin 309 doz koronavirüs aşısı uyguladığını söyledi.

CDC ayrıca, 132 milyon 321 bin 628 kişinin en az bir doz aldığını, 85 milyondan fazlasının ise tamamen aşılandığını bildirdi.

CDC'nin aşı tedariği sistemi, Moderna ile Pfizer'ın iki dozluk aşılarının yanı sıra dünden itibaren Johnson & Johnson'un tek dozluk aşılarını da içerecek şekilde genişletildi.