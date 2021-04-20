Biden, polis şiddetiyle öldürülen Floyd'un ailesi ile telefonda görüştü

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, dün George Floyd'un ailesi ile telefonda konuştu ve ailenin her zaman dualarında olduğunu belirtti" ifadesini kullandı.

President Biden spoke with the family of George Floyd yesterday to check in with them and also share that the family was in his prayers. — Jen Psaki (@PressSec) April 20, 2021

​Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru Derek Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı. Cinayette kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.