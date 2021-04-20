New York'ta bir markete silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

New York'ta öğlen saatlerinde şehir merkezinde bir silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda bir süpermarketin hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.
New York Polisi tarafından yapılan açıklamada, "Konu henüz aydınlatılmadı. Bölge sakinlerinin evlerinde kalmasını tavsiye ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
Saldırı sonucunda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
The Person of Interest involved is Gabriel DeWitt Wilson, age 30. He is approx. 6'2" & wearing a black baseball hat and a black sweatshirt, & was last seen heading westbound on Hempstead Turnpike. Please call 911 immediately if you have any information. #NassauCountyPD (2/2) pic.twitter.com/qBcVNSjuF5— NCPD (@NassauCountyPD) April 20, 2021
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