New York'ta bir markete silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

ABD'nin New York kentinde bir süpermarkete silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

New York'ta öğlen saatlerinde şehir merkezinde bir silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda bir süpermarketin hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

New York Polisi tarafından yapılan açıklamada, "Konu henüz aydınlatılmadı. Bölge sakinlerinin evlerinde kalmasını tavsiye ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Saldırı sonucunda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.