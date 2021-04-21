Tesla'nın Cybertruck aracı uzun süre sonra yeniden görüldü: 'İnşa edilen tesisi Cybertruck kullanarak gezdim'

Tesla'nın Cybertruck aracı, şirketin Teksas'ta inşaatı devam eden edilen üretim tesisi 'Gigafactory'de yeniden görüldü.

İnşaat halindeki tesisi ziyaret eden Musk, burada üretilen 'Cybertruck'ı denediğini söyledi.

Gigafactory'nin paylaştığı aracın fotoğrafına yorum yapan Musk, "Ben de oradaydım, kurulan tesisi Cybertruck'ı sürerek gezdim" ifadelerini kullandı.

I was just there, driving Cybertruck around the site where it will be built! — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2021

​Cybertruck aracı, 6 aydan sonra ilk defa görüntülendi. Öte yandan, sosyal medya kullanıcıları, araçtaki kapı kolları nedeniyle bunun Musk'ın Aralık 2019'da Los Angeles çevresinde sürdüğü kamyonla aynı olabileceğini söyledi. Musk, Mart ayında yaptığı bir paylaşımda Cybertruck'ın kapı kolları olmadan gönderileceğini söylemişti.

Kasım 2019'da tanıtılan zırhlı Cybertruck, farklı tasarımıyla dikkat çekmişti.