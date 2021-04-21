STRATCOM'un 'nükleer saldırı' paylaşımı tartışma yarattı: 'Bana Twitter'dan açıklanacak bir şey değilmiş gibi geliyor'

ABD Strateji Komutanlığı'nın (STRATCOM) Twitter hesabından yaptığı paylaşımda nükleer silah kullanımından söz etmesi tartışma yarattı

"Bugünkü çatışma yelpazesi ne doğrusal ne de öngörülebilir" ifadelerine yer verildi ve 'onları nükleer silah kullanımını en az kötü seçenek olarak görmeye itecek' ihtimallerin hesaba katılması gerektiği kaydedildi.

Ancak, söz konusu paylaşımda spesifik bir örnek verilmemesi nedeniyle paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda kullanıcı yanıt vererek 'durumu netleştirmesini' istedi.

#USSTRATCOM Posture Statement Preview: The spectrum of conflict today is neither linear nor predictable. We must account for the possibility of conflict leading to conditions which could very rapidly drive an adversary to consider nuclear use as their least bad option. pic.twitter.com/4Oe7xkl05L — US Strategic Command (@US_Stratcom) April 20, 2021

​Bir kullanıcı, "Bütün bunlar ne anlama geliyor, çok uğursuz bir açıklama" ifadelerini kullanırken, başka bir kullanıcı ise "Bu bana Twitter'dan açıklanacak bir şey değilmiş gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

That's a pretty ominous statement... pic.twitter.com/YYZjwVi8M4 — Christopher Jones (@Jones3d) April 20, 2021

Paylaşımı alaya alan başka bir kullanıcı ise, "Bunu okuduktan sonra uyumaya gideceğim" derken, bir başkası da "Önce neyi yağmalayalım, alkol mü tuvalet kağıdı mı" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Newsweek'e konuşan USSTRATCOM sözcüsü ise, "Bu durum komutanlığın duruşunun bir göstergesiydi" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın, ABD Strateji Komutanlığı'nın bugün gerçekleşecek bütçe ön görüşmeleri öncesinde yapılması ise, paylaşıma ilişkin soru işaretlerini çoğalttı.

STRATCOM komutanı Charles Richard da, komutanlığın geleceğine ilişkin hazırlanan belgede "Ulus için stratejik caydırıcılık sağlayacak ve aynı şeyi müttefik ve ortaklarımıza da temin edeceğiz. Caydırıcılık başarısız olursa, mümkün olan her şekilde belirleyici olacak yanıtları vermeye hazırız ve bunu donanımlı, eğitimli ve savaşa hazır bir kuvvetle yapacağız." kararlı bir yanıt vermeye hazırız; ve ... bunu dirençli bir şekilde yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Richard ayrıca, "Açık olmak gerekirse, nükleer caydırıcılık Savunma Bakanlığı'nın en öncelikli görevidir. Caydırıcılığımız, dünyadaki her ABD askeri operasyonunun temelini oluşturur ve ulusal savunmamızın temeli ve dayanağıdır" dedi.