Washington'da esrar savunucularından kampanya: Aşı olanlara dağıtmak üzere 4 bin 200'den fazla marihuana hazırladılar

ABD Washington'daki esrar savunucuları, aşı olanlara dağıtmak üzere başlattıkları kampanyada 4 bin 200'den fazla marihuana topladılar.

ABD Washington'da bir esrar savunucuları grubu, aşı olan herkese Marihuana dağıtmayı planlıyor.

'Marijuana Justice' isimli grup, esrar savunucularının gayriresmi 'bayramı' olan 20 Nisan'dan itibaren aşı olanlara 4200'den fazla marihuana dağıtacaklarını açıkladı.

Fox5'in haberine göre yetkililer, 'Aşı için esrar' başlıklı kampanyada bölgedeki kenevir yetiştiricilerinin kampanya için 8 kilodan fazla esrar bağışladığını söyledi.

Esrara yaklaşık 20 aşı merkezinden erişilebilecek.

Grup, Facebook'ta yayınladıkları videoda "Bir aşı ve esrar alarak koronavirüsün bitişini kutlayın" ifadelerine yer verdi.

Kampanyanın yasala uygun olduğunu açıklayan grup, Washington'un marihuana yasalarına göre burada yaşayanların belirli miktarlarda esrar bulundurmalarına ve evlerinde altıya kadar kenevir bitkisi yetiştirmelerine izin verdiğini hatırlattı.

Öte yandan, aşı olanlar için bedava donut dağıtan Krispy Kreme gibi diğer şirketler de, aşılama konusunda kampanyalar düzenliyorlar.