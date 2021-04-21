Eski ABD Başkanı Bush'tan 'Michelle Obama' açıklaması: Tepkiler karşısında şoke oldum

Eski ABD Başkanı George W. Bush, eski First Lady Michelle Obama'yla arkadaşlığıyla ilgili gelen tepkilere karşısında 'şoke olduğunu' söyledi.

CBS Sunday Morning programına katılan Bush, 44. ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'yla arkadaşlığına verilen tepkiler karşısında oldukça şaşkın olduğunu belirterek bunun sebebinin Amerikalıların 'kutuplaşmış' oluşuna bağladı.

18 Nisan'da yayımlanan bir röportajda Bush, Michelle Obama ile Smithsonian Afro-Amerikan Kültürü ve Tarihi Ulusal Müzesi'nin 2016'da yapılan açılış töreninde sarılmasının gündemi sarsmasına ilişkin "Amerikalılar düşüncelerinde o kadar kutuplaşmış ki George W. Bush'la Michelle Obama'nın arkadaş olabileceğini hayal edemiyor" diye konuştu.

HUG #5 Former First Lady @MichelleObama & President George W. Bush



They embraced at the National Museum of African American History and Culture. Michelle calls him her "partner in crime." There can be friendship in politics.



Photo: Al Drago/The New York Times pic.twitter.com/go2nas376p — Veronica Miracle (@ABC7Veronica) October 4, 2019

'O benim suç ortağım'

Michelle Obama da 2018'de Bush ile arkadaşlıklarına ilişkin konuşmuştu. Protokollerdeki oturma düzeni planı sebebiyle Bush'la her zaman yan yana düştüklerini kaydeden eski First Lady, "Yani Bush eskilerin toplandığı büyük etkinliklerde benim suç ortağım. Onu ölümüne seviyorum. Harika ve komik bir adam" demişti.

'İnsani konularda aynı fikirdeyiz'

Bu açıklamadan bir yıl sonra Bush'un kızı Jenna Bush Hager'in sunduğu 'Today' programına katılan Michelle Obama yine arkadaşlıkları hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Bush ile politika konusunda fikirleri aynı olmasa da insani konularda aynı sayfada olduklarını belirten Michelle Obama, "Değerlerimiz aynı. Politika konusunda hemfikir değiliz, ancak insani konularda aynı fikirdeyiz. Sevgi ve şefkat konusunda aynı fikirdeyiz" diye konuşmuştu.

2016'daki müze açılışının haricinde, 2018'de hayatını kaybeden Cumhuriyetçi senatör John McCain'in cenaze töreninde Bush'un Obama'ya boğaz pastili vermesi ve bundan bir kaç ay sonra ikilinin Bush'un babasının cenazesinde bir araya gelmesi de epey konuşulmuştu.

SWEET MOMENT: A moment during Sen. John McCain’s memorial is going viral. Cameras caught former President George W. Bush sneaking a mint or candy to former First Lady Michelle Obama! https://t.co/IZw4U0WuIm pic.twitter.com/HUeERtCeCD — KDKA (@KDKA) September 1, 2018

​2018'de LGBT hakları savunuculuğuyla da tanınan eğlence sektörünün sevilen sunucusu ve Ellen DeGeneres'in Bush'la dostluğu da tartışma yaratmıştı.