ABD'den Afganistan’a 300 milyon dolar yardım vaadi

ABD’nin Afganistan’daki askerlerini 11 Eylül’den önce tamamen çekme kararı konuşulmaya devam ediyor.

Blinken, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Washington’un Kabil’e destek vermeye devam edeceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, "Afganistan halkında destek veya yatırım vaadimizin bir parçası olarak 2021’de ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan (USAID) Afganistan’a 300 milyon dolarlık ek sivil yardım yapılması için Kongre ile çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yardımın aslında Kasım 2020’de düzenlenen Afganistan Bağışçıları Konferansı'nda taahhüt edildiğini hatırlatan Blinken, ancak Afganistan’a ABD’nin desteğinin devam ettiğini göstermek için bugün gündeme geldiğini kaydetti.

Blinken, bu yardımların Afganistan halkına verilen sivil hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılacağını belirterek, "ABD askerlerini çekmeye başlarken Afganistan’da kalıcı ve adil bir barış ve Afgan halkı için daha parlak bir gelecek sunmak için sivil ve ekonomik yardımlarımızı kullanacağız" değerlendirmesinde bulundu.