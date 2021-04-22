Polise dair 'Sıra sende #Hesapverebilirlik' paylaşımını tepki üzerine silen James'den 'Sor niye o tweeti attım' mesajı

George Floyd'u öldüren polisin cinayetten suçlu bulunması sonrası 16 yaşındaki siyah bir kızın beyaz bir polis memuru tarafından vurulmasının görüntülerini "Sıra sende #Hesapverebilirlik" diyerek paylaşan basketbolcu, polisi hedef gösterdiği tepkisi üzerine önce tweeti kaldırdı, ardından niye o paylaşımda bulunduğu ve kaldırdığına izahat getirdi.

Amerikan profesyonel basketbol ligi NBA'in halihazırdaki en büyük yıldızı olduğu kadar özellikle ırkçılığa karşı toplumsal aktivistliğiyle de tanınan LeBron James, George Floyd cinayetinde eski polis memuru Derek Chauvin'in suçlu bulunmasına rağmen beyaz polislerin siyah yurttaş öldürdüğü vakalara bir yenisinin eklenmesi karşısında attığı tartışmalı tweeti daha sonra sildi.

İlkin Ohio eyaletinin Columbus kentinde iki kişinin üzerine bıçakla yürüyen 16 yaşındaki siyah kız Ma’khia Bryant'ın beyaz polis memuru Nicholas Reardon tarafından tabancayla vurulup öldürülmesini gösteren fotoları paylaşan Los Angeles Lakers takımının yıldızının, Reardon için "Sıra sende #Hesapverebilirlik" (You’re Next #Accountability) yazması ve kum saati emojisi kullanması tartışma yarattı.

Error in judgment, big time…

LeBron James Explains Why He Took Down His Controversial ‘You’re Next’ Tweet https://t.co/hgDGczUdOQ via @Deadline — Blair Westlake (@blairwestlake) April 22, 2021

Bazılarının bunu polis Reardon'a yönelik tehdit olarak algılamasıyla gelen tepkiler üzerine tweeti silen James, daha sonra niye böyle bir mesaj attığına dair düşüncelerini paylaştı.

Ohio doğumlu basketbolcu, bu sahne karşısında kızgınlığa kapıldığını "Siyah insanların polis tarafından öldürülmesini görmekten öyle usandım ki" diyerek belli etti.

James, "Tweeti kaldırdım, çünkü daha fazla nefret yaratmak için kullanıldı. Burada söz konusu olan tek bir polis memuru değil, tüm bir sistem ve onlar daime bizim sözlerimizi daha fazla ırkçılık yaratmak için kullanıyor. Bense öylesine çaresizce HESAPVERİLEBİLİRLİK peşindeyim" açıklamasını getirdi.

I’m so damn tired of seeing Black people killed by police. I took the tweet down because its being used to create more hate -This isn’t about one officer. it’s about the entire system and they always use our words to create more racism. I am so desperate for more ACCOUNTABILITY — LeBron James (@KingJames) April 21, 2021

​Dünyaca ünlü basketbolcu, "Öfkenin ben dahil hiçbirimize faydası yok! Tüm olguları biraraya getirmenin ve eğitmenin ise var" çağrısı yaparak ekledi:

"O küçük kızın başına gelenlere öfkem hala yerli yerinde. Ailesinin başı sağolsun ve adalet yerini bulsun."

ANGER does any of us any good and that includes myself! Gathering all the facts and educating does though! My anger still is here for what happened that lil girl. My sympathy for her family and may justice prevail! 🙏🏾✊🏾🤎👑 — LeBron James (@KingJames) April 21, 2021

​Columbus'daki vakanın videosunda olay yerine çağrılan polis memurunun devam eden bir kavgaya müdahale ettiği, Bryant bıçak sallayıp başka bir kızı tehdit ederken, Reardon'ın "Aşağı eğil" diye bağırıp 4 el ateş ettiği ve 16 yaşındaki Bryant'ı öldürdüğü görülüyor.