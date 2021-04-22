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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden

    ABD medyasından 'Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyacak' iddiası

    © AA / Kayhan Özer
    ABD
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    ABD Başkanları geleneksel 24 Nisan açıklamalarında seçim kampanyalarında 'Ermeni Soykırımı' demeyi vaat etseler de genelde 'Büyük Felaket' ifadesini kullanırken, Amerikan medyası yönetimden yetkililerin Biden'ın bu gidişatı bozacağına dair sözlerini aktardı.

    ABD'de 20 Ocak'ta koltuğa oturan Başkan Joe Biden'ın Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis'le telefonda görüşüp henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aramadığı, Dışişleri Bakanı Tony Blinken'ın Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'de tutulmamasını talep ettiği, bu kapsamda Pentagon'un F-35 programından resmen çıkarıldığını Ankara'ya bildirdiği bir ortamda, 1. Dünya Savaşı sırasında 1915'te Osmanlı'da yaşananların anıldığı 24 Nisan geldi çattı.

    Selefleri 'Büyük Felaket' dedi

    ABD Başkanları, geleneksel 24 Nisan açıklamalarında, -seçim kampanyalarında 'Ermeni Soykırımı' demeyi vaat etmiş olsalar da- genelde 'Büyük Felaket' ifadesini kullanırken, Amerikan basını, Biden'ın bu gidişatı bozacağı iddiasına yer verdi.

    İlkin The New York Times (NYT) ve The Wall Street Journal (WSJ) gazeteleri ile Associated Press (AP) haber ajansı, ABD yönetiminden yetkililere dayanarak, Biden'ın Ermenilerin katledilmesini 'soykırım' olarak tanımaya hazırlandığı iddialarını aktardı.

    Seçim kampanyası vaadi

    Ardından tüm medyaya yayılan haberlerde, seçim kampanyası sırasında Ermenilerin katledilmesini 'soykırım' olarak anma sözü vermiş bulunan Biden'ın cumartesi günü sözünü tutması halinde ABD'nin müttefiki Türkiye'yi kızdıracağı, ikili ilişkilerin yeni bir darbe yiyeceği, Erdoğan'la gerilimin daha da tırmanacağı belirtildi.

    AP: Biden fikrini değiştirebilir

    Gazetelere konuşan yetkililer, Biden'ın bu yönde karar aldığını söylerken, ABD'nin yabancı elçiliklerindeki kaynaklar da cumartesi günü böyle bir açıklamanın beklendiğini belirtti. 

    AP de Biden'ın cumartesi günü 'soykırım' ifadesini kullanmasının beklendiğini, ama Washington'ın Ankara'yı henüz bu konuda bilgilendirmediğini haberini geçti. AP'ye konuşan bir yetkili, "Biden hala fikrini değiştirebilir" dedi.

    Psaki: Cumartesi söyleyecek daha fazla şey olacak

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise dünkü günlük basın toplantısında konuyla ilgili soruya 'yönetimin cumartesi günü bu konuda söyleyecek daha fazla şeyi olacağı' yanıtını vermekle yetindi.

    Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin yaklaşık 100 üyesinin Biden'a 'Ermeni Soykırımını' tanıma çağrısı yaptığı mektup hatırlatılarak "Başkan tanıma vaadini yerine getirecek mi ve bu cumartesi günü mü gerçekleşecek" sorusunun yöneltilmesi üzerine, Psaki, "Elbette. Cumartesi Anma Günü'nde söyleyecek daha fazla şey olacağını sanıyorum. Fakat şu an söyleyecek daha fazla şeyim yok" dedi.

    Biden, 1973'te Delaware Senatörü seçildiği dönemden beri 'Ermeni Soykırımı'nın tanınması çağrısı yapmasıyla da tanınıyor.

    Etiketler:
    The Wall Street Journal, The New York Times (NYT), Associated Press (AP), Recep Tayyip Erdoğan, Joe Biden, Türkiye, ABD başkanı, açıklama, 24 Nisan, Ermeni soykırımını anma günü, Ermeni Soykırımı
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