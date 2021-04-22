ABD'de siyah öğrencisinin ensesine ayağıyla basan öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Irkçılık tartışmalarının gündemde olduğu ABD'de, siyah öğrencisinin ensesine ayağıyla basan ve annesine 'ödevini yapmazsa böyle olur' diye fotoğrafını atan öğretmen işten uzaklaştırıldı.

Minnesota'da George Floyd'un ensesine 9 dakikadan uzun süre diziyle bastırarak ölümüne neden olan eski polis memuru, Derek Chauvin'ın ceza aldığı gün, Teksas eyaletinde bulunan Lamar İlkokulu'nda bir öğretmen, 11 yaşındaki siyah öğrencisi Zaelyn Jackson'ın ensesine ayağı fotoğrafları Facebook'ta yayılmasının ardından tepki çekti.

Olayın fotoğrafını Zaelyn'in annesine 'Eğer ödevini yapmazsa böyle olur' diye gönderen öğretmen, bunu 'şaka amaçlı yaptığını' söyledi.

Görüntü, aile üyelerini de ikiye böldü. Anne, olayı 'espri' olarak nitelendirirken, Zaelyn'in babası ve teyzesi ise rahatsızlıklarını dile getirdi.

Zaelyn'ın annesi de ismi açıklanmayan öğretmenin yakın arkadaşı olduğunu ve fotoğrafı komik bulduğunu söyledi. Ancak Zaelyn'ın babası ve okuldaki diğer öğrencilerin aileleri görüntünün komik değil aşağılayıcı olduğunu belirterek durumu okul idaresine bildirdi.

Okul yönetimi, öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığını ve görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

NBC 5 kanalına konuşan anne, "Fotoğrafın üzerinde çok fazla durmamıştım, gülüp geçtim. Ancak diğer aile üyelerimin tepkilerinden sonra beni de rahatsız etmeye başladı" dedi.

Öğretmenin olayı ırkçılık motivasyonuyla yaptığını belirten anne, okul yönetimine de arkadaşını işten çıkarmamalarını söyledi.

Zaelyn'ın babası ise, haber sitesi WFAA'ya yaptığı açıklamada, "Fotoğrafı gördüğüm anda rahatsız oldum. Tek bildiğim böyle bir şeyin olmaması gerektiği" diye konuştu.

Okul yönetimi de tüm ebeveynlere özür mektubu göndererek olayın müfettişler tarafından soruşturulduğunu ve öğretmen hakkında gereken işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Öğretmenin Zaelyn'ın annesine çocuğa vermek gibi bir niyeti olmadığını söylediği belirtildi.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Zaelyn da öğretmeninin canını yakmadığını, amacının şakalaşmak olduğunu söyledi ve "Bence kovulması gerekmiyor" diye konuştu. Zaelyn, "Ancak diğerleri George Floyd'a yapılanı bana da yaptığını düşündü" dedi. Zaelyn'ın teyzesi ise fotoğrafın kabul edilemez olduğunu söyledi.