ABD'nin davetiyle 40 dünya liderinin katıldığı İklim Zirvesi başladı

ABD Başkanı Joe Biden’ın ​​​​​​​26 Mart’ta, 40 dünya liderine gönderdiği davet üzerine ABD’nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılan İklim Zirvesi, Biden'ın konuşmasıyla başladı. Zirvede konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, iklim konusunda uluslararası iş birliğine açık olduklarını belirterek tüm ülkeleri bilimsel çalışma yapmaya çağırdı.

İki gün sürecek zirvede, gelecek 10 yıl içinde karbon emisyonunun azaltılması, iklim faaliyetlerinin özellikle de istihdam ayağı üzerinden ekonomik faydaları, dönüşüm teknolojileri ve küresel iklim değişikliği için çalışan devlet dışı aktörlerin tanıtılmasına odaklanılacak.

Zirvede açılış konuşmasını yapan ABD Başkanı Biden, yeni sunduğu altyapı planında da iklim değişikliğinin etkilerine temas ettiklerini belirterek, "Ben hem kritik altyapımızı inşa etmek hem de temiz teknolojiyi bunlara uygulamak istiyorum. Bunlar hem bugüne hem de yarına yatırım olacaktır" ifadesini kullandı.

İklim değişikliği konusunda bilimin inkar edilemeyeceğini ve eylemsiz kalamayacaklarını vurgulayan Biden, altyapı paketi kapsamında ülke geneline elektrikli araç şarj istasyonları kurulması, eski madenlerdeki gaz sızıntılarının önlenmesi, karbon ve sera gazı salınımları ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını önerdiklerini anlattı.

Ülkedeki tüm sektörlere iklim değişikliği noktasında önemli görevler düştüğünün altını çizen Biden, "ABD, 2030'a kadar sera gazı salınımını yarı yarıya düşürmeyi planlıyor. Millet olarak bu hedefe doğru ilerliyoruz. Sadece daha müreffeh yaşamak için değil, daha sağlıklı, adil ve temiz bir gezegen için de ekonomik adımlar atarsak, bunu gerçekleştirebiliriz" mesajını verdi.

"The signs are unmistakable. The science is undeniable. The cost of inaction is mounting,” President Biden says. He formally announces pledge to cut greenhouse gas emissions in half by 2030. pic.twitter.com/4OHqZQo7Hu — Jennifer Epstein (@jeneps) April 22, 2021

'2050'ye kadar sıfır karbon emisyonu'

ABD'nin 2050'ye kadar sıfır karbon emisyonu seviyesine ulaşmayı da amaçladığını vurgulayan Biden, "Ancak Amerika, dünyadaki karbon emisyonunun sadece yüzde 50'sinden daha azını teşkil ediyor. Hiçbir millet bu sorunu tek başına çözemez. Dünyanın en büyük ekonomilerini temsil eden ülkeler olarak adım atmalıyız" çağrısında bulundu.

Tüm ülkelerin temiz enerji adına cesur adımlar atması gerektiğini kaydeden Biden, "Hadi daha sürdürülebilir bir gelecek için yarışalım. Çağımızın bu varoluşsal kriziyle anca böyle başa çıkabiliriz. Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" dedi.

Bugünkü zirvenin kasım ayında Glasgow'da yapılacak iklim zirvesi için de önemli bir adım olduğuna işaret eden Biden, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Blinken'dan 'diplomasi' vurgusu

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iklim değişikliyle mücadelede küresel bir işbirliğinin önemine işaret ederek tüm ülkelerin bu küresel sorunla mücadelede birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Blinken, diplomasiyi daha fazla çalıştırarak bu sorunun çözümüne ilişkin yolların ortak bir şekilde aranması gerektiğini, bu yönüyle İklim Zirvesi'nin önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Çin ve Japonya hedeflerini açıkladı, Hindistan 'iş birliği' mesajı verdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2030'a kadar karbon emisyonunu en düşük seviyeye indirmeyi, 2060'dan önce ise sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı planladıklarını açıkladı.

Japonya Başbakan Yoshihide Suga da 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının yüzde 46 azaltılmasını hedeflediklerini söyledi.

BREAKING: Japan aims for 46% greenhouse emissions cut by 2030, PM Suga says https://t.co/8ODd7AdOdx — The Japan Times (@japantimes) April 22, 2021

​Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, iklim krizi çerçevesinde ABD ile işbirliği yapacaklarını belirtti ancak bir hedef açıklamadı.

As a climate-responsible developing country, India welcomes partners to create templates of sustainable development in India.



These can also help other developing countries, who need affordable access to green finance and clean technologies: PM — PMO India (@PMOIndia) April 22, 2021

​Rusya lideri Putin: Metan gazı miktarını azaltacağız

İklim konusunda uluslararası iş birliğine açık olduklarını söyleyen ve tüm ülkeleri bu konuda bilimsel çalışma yapmaya çağıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, metan gazı miktarını azaltmaya çalışacaklarını ve hidrojen teknolojisi geliştirmeye odaklanacaklarını belirtti.

Yabancı yatırımcıları yenilenebilir enerjiye teşvik edeceklerini söyleyen Putin, "Rusya'da hem karbon emisyonlarını kontrol etmeye hem de bunların azaltılması için teşvikler yaratmayı sağlayan daha fazla mevzuat hazırlamak için aktif bir çaba gösteriyoruz" dedi.

Putin ayrıca, Rusya'da emisyonların 1990 seviyelerinden bu yana yarı yarıya azaldığını söyledi.

Brezilya'dan 2050, Kanada'dan 2030 sözü

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 2050'ye kadar sıfır karbona ulaşacaklarını belirtirken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2030'a kadar emisyon oranlarını yüzde 40-45 düşürmeyi istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugünkü ilk oturumda konuşması bekleniyor.