Kayıt
17:19 22 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Joe Biden - İklim Zirvesi

    ABD'nin davetiyle 40 dünya liderinin katıldığı İklim Zirvesi başladı

    © REUTERS / TOM BRENNER
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 53
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1044335820_0:16:3071:1744_1200x675_80_0_0_c9ea234696db0cf9497f3229d9ded1cd.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202104221044337116-abdnin-davetiyle-40-dunya-liderinin-katildigi-iklim-zirvesi-basladi/

    ABD Başkanı Joe Biden’ın ​​​​​​​26 Mart’ta, 40 dünya liderine gönderdiği davet üzerine ABD’nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılan İklim Zirvesi, Biden'ın konuşmasıyla başladı. Zirvede konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, iklim konusunda uluslararası iş birliğine açık olduklarını belirterek tüm ülkeleri bilimsel çalışma yapmaya çağırdı.

    İki gün sürecek zirvede, gelecek 10 yıl içinde karbon emisyonunun azaltılması, iklim faaliyetlerinin özellikle de istihdam ayağı üzerinden ekonomik faydaları, dönüşüm teknolojileri ve küresel iklim değişikliği için çalışan devlet dışı aktörlerin tanıtılmasına odaklanılacak.

    Zirvede açılış konuşmasını yapan ABD Başkanı Biden, yeni sunduğu altyapı planında da iklim değişikliğinin etkilerine temas ettiklerini belirterek, "Ben hem kritik altyapımızı inşa etmek hem de temiz teknolojiyi bunlara uygulamak istiyorum. Bunlar hem bugüne hem de yarına yatırım olacaktır" ifadesini kullandı.

    İklim değişikliği konusunda bilimin inkar edilemeyeceğini ve eylemsiz kalamayacaklarını vurgulayan Biden, altyapı paketi kapsamında ülke geneline elektrikli araç şarj istasyonları kurulması, eski madenlerdeki gaz sızıntılarının önlenmesi, karbon ve sera gazı salınımları ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını önerdiklerini anlattı.

    Ülkedeki tüm sektörlere iklim değişikliği noktasında önemli görevler düştüğünün altını çizen Biden, "ABD, 2030'a kadar sera gazı salınımını yarı yarıya düşürmeyi planlıyor. Millet olarak bu hedefe doğru ilerliyoruz. Sadece daha müreffeh yaşamak için değil, daha sağlıklı, adil ve temiz bir gezegen için de ekonomik adımlar atarsak, bunu gerçekleştirebiliriz" mesajını verdi.

    '2050'ye kadar sıfır karbon emisyonu'

    ABD'nin 2050'ye kadar sıfır karbon emisyonu seviyesine ulaşmayı da amaçladığını vurgulayan Biden, "Ancak Amerika, dünyadaki karbon emisyonunun sadece yüzde 50'sinden daha azını teşkil ediyor. Hiçbir millet bu sorunu tek başına çözemez. Dünyanın en büyük ekonomilerini temsil eden ülkeler olarak adım atmalıyız" çağrısında bulundu.

    Tüm ülkelerin temiz enerji adına cesur adımlar atması gerektiğini kaydeden Biden, "Hadi daha sürdürülebilir bir gelecek için yarışalım. Çağımızın bu varoluşsal kriziyle anca böyle başa çıkabiliriz. Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" dedi.

    Bugünkü zirvenin kasım ayında Glasgow'da yapılacak iklim zirvesi için de önemli bir adım olduğuna işaret eden Biden, tüm katılımcılara teşekkür etti.

    Blinken'dan 'diplomasi' vurgusu

    Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iklim değişikliyle mücadelede küresel bir işbirliğinin önemine işaret ederek tüm ülkelerin bu küresel sorunla mücadelede birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

    Blinken, diplomasiyi daha fazla çalıştırarak bu sorunun çözümüne ilişkin yolların ortak bir şekilde aranması gerektiğini, bu yönüyle İklim Zirvesi'nin önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

    Çin ve Japonya hedeflerini açıkladı, Hindistan 'iş birliği' mesajı verdi

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2030'a kadar karbon emisyonunu en düşük seviyeye indirmeyi, 2060'dan önce ise sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı planladıklarını açıkladı. 

    Japonya Başbakan Yoshihide Suga da 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının yüzde 46 azaltılmasını hedeflediklerini söyledi.

    ​Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, iklim krizi çerçevesinde ABD ile işbirliği yapacaklarını belirtti ancak bir hedef açıklamadı. 

    ​Rusya lideri Putin: Metan gazı miktarını azaltacağız

    İklim konusunda uluslararası iş birliğine açık olduklarını söyleyen ve tüm ülkeleri bu konuda bilimsel çalışma yapmaya çağıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, metan gazı miktarını azaltmaya çalışacaklarını ve hidrojen teknolojisi geliştirmeye odaklanacaklarını belirtti. 

    Yabancı yatırımcıları yenilenebilir enerjiye teşvik edeceklerini söyleyen Putin, "Rusya'da hem karbon emisyonlarını kontrol etmeye hem de bunların azaltılması için teşvikler yaratmayı sağlayan daha fazla mevzuat hazırlamak için aktif bir çaba gösteriyoruz" dedi. 

    Putin ayrıca, Rusya'da emisyonların 1990 seviyelerinden bu yana yarı yarıya azaldığını söyledi. 

    Brezilya'dan 2050, Kanada'dan 2030 sözü 

    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 2050'ye kadar sıfır karbona ulaşacaklarını belirtirken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2030'a kadar emisyon oranlarını yüzde 40-45 düşürmeyi istediklerini söyledi. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugünkü ilk oturumda konuşması bekleniyor.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, ABD, İklim Zirvesi, Joe Biden
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dünyaca ünlü model Heidi Klum (soldan üçüncü olanı) ve kendisine benzeyen kadınlar, New York'taki etkinlik sırasında
    Ünlülere benzerliğiyle hayrete düşüren insanlar
    Karikatür
    Suriye'nin OPCW'deki hak ve imtiyazlarının iptalini öngören tasarı kabul edildi
    İnfografik
    Rus Su-35S ile Güney Koreli KF-21 savaş uçakları
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet