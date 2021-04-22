Doğum yaparken hastane yatağına kelepçelenen siyah kadın, ABD polisine açtığı davayı kazandı

ABD'nin New York kentinde 2018'de tutuklanan ve doğum yapmak için götürüldüğü hastanede saatlerce hastane yatağına kelepçelenen siyah kadın, New York polisine açtığı tazminat davasını kazandı.

New York'ta hamile olduğu sırada hastanede saatlerce bir yatağa kelepçelenerek bekletilen tutuklu siyah kadın, insan hakları ihlali nedeniyle oluşan 'manevi zararın tazmini' istemiyle New York polisine dava açtı.

NYPD cops arrested a heavily pregnant Black woman on a warrant for a misdemeanor charge. When she went into labor, they took her to a hospital without her doctor or family, and shackled her as she gave birth. NYC taxpayers will pay a $750,000 settlement https://t.co/3iVqqSIamf — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) April 22, 2021

​17 Aralık 2018'de daha önce işlediği bir kabahatten ötürü tutuklanan 2 çocuk annesi kadın, açtığı davayı kazanarak 750 bin dolar tazminat elde etti.

İsmi açıklanmayan kadın, "O sırada tek desteğim bana yardım eden hemşireydi. Ailem ve arkadaşlarım dahil kimseye haber verilmesine izin vermediler. Doktorum da yanımda değildi" açıklamasında bulundu.

Olay sonrası kendine gelemediğini söyleyen kadın, "Olaydan sonra artık eskisi gibi hissedemedim. Hafızamın elimden alındığını hissediyorum. Ve hala acı çekiyorum" dedi.

Kadının avukatı Anna Oredeko, "Bu bebeğin bu dünyada aldığı ilk nefes şiddetten doğmuştu. NYPD'nin (New York Polis Departmanı) bu kadına yaptığı şey tam anlamıyla şiddetti” ifadelerini kullandı.

New York polisinden ise olaya ve mahkemeye ilişkin bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.