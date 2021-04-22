ABD: Rusya'nın Ukrayna sınırından askerlerini çekme kararından sonra durumu yakından izlemeyi sürdüreceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Rusya'nın 'Ukrayna sınırına sevk ettiği birlikleri çekme kararının' ardından bölgedeki durumu yakından izleyeceklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın doğusundaki gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Price, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Ukrayna sınırına geçici olarak konuşlandırılan tüm birliklerin 1 Mayıs'a kadar çekileceği açıklamasına dair, 'durumu yakından izlemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Sözcü, "Sözleri durduk. Sanırım şimdi bekleyeceğimiz şey eylem" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayan sınırına geçici olarak sevk edilen birliklerin 1 Mayıs'a kadar çekileceğini ve bu yöndeki planın yarından itibaren oluşturulmaya başlanacağını açıklamıştı.