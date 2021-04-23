Biden: Putin'in iklim değişikliği konusunda yaptığı işbirliği çağrısını yürekten destekliyorum

ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğiyle ilgili zirvede, "Net sıfır emisyona giden yolda tüm ülkeler yeni ve temiz enerji teknolojilerine yatırım yapmalı." çağrısında bulundu. Biden, Putin'in dünkü konuşmasında yaptığı 'işbirliği' çağrısını yürekten desteklediğini söyledi.

Biden'ın ​​​​​​​26 Mart'ta 40 dünya liderine gönderdiği davet üzerine ABD’nin ev sahipliğinde çevrim içi yapılan ve dün başlayan İklim Zirvesi, bugün de devam etti.

ABD Başkanı Biden, zirvenin 5. oturumu olan "İklim Eylemi İçin Ekonomik Fırsatlar" başlıklı oturumda konuştu.

Zirveye katılan tüm dünya liderlerine teşekkür eden Biden, "Şu ana kadar çok iyi ilerleme kaydettiğimize inanıyorum. Varoluşsal bir tehdit olan iklim değişikliğiyle mücadelede bize yardım için yeni taahhütler açıklayan tüm liderlere minnettarım." ifadesini kullandı.

Biden, kasımda Glasgow'da düzenlenecek "BM İklim Değişikliği Konferansı" için de bu zirvenin iyi bir başlangıç olduğuna işaret ederek, bu son oturumun iş sektörünün iklim değişikliğine etkileriyle ilgili olduğunu kaydetti.

İnovasyon yatırımı vurgusu

İklim değişikliğiyle mücadele için dünya genelinde endüstri alanında inovasyona yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Biden, "Tek bir teknoloji, kendi başına iklim değişikliğine çözüm değildir. Bu nedenle şu anda de her sektör, inovasyona yatırım yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, tüm ülkeler için sıfır emisyon hedefine ulaşmaya çalışacaklarını kaydederek, "Net sıfır emisyona giden yolda tüm ülkeler, yeni ve temiz enerji teknolojilerine yatırım yapmalı." dedi.

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü konuşmasında yaptığı "karbondioksitin engellenmesi için dünyanın işbirliği yapması" çağrısını yürekten desteklediğini vurgulayan Biden, diğer ülkelerin de bu tavrı benimsemesi gerektiğini sözlerine ekledi.