Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilk telefon görüşmesi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan ve Biden'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, "Biden, işbirliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkili şekilde yönetilmesiyle yapıcı bir ilişki konusundaki ilgisini dile getirdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "İki lider, haziran ayındaki NATO Zirvesi kapsamında, birçok ikili ve bölgesel konuyu görüşmek üzere ikili bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Erdoğan ile Biden görüşmede, iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususunda mutabık kaldı.

Göreve geldikten sonra ilk

Söz konusu görüşme 20 Ocak 2021'de göreve gelen Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilk telefon görüşmesi olma özelliği taşıyor​​​​​​​.

Görüşme, iki liderin iklim zirvesinde dün ilk defa internet ortamında bir araya gelmesinin ardından gerçekleşti. ABD basını, Biden'ın cumartesi günü 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak nitelendireceğini belirtmişti.