ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Trump dönemi getirilen yasağı kaldırıyor: ABD Büyükelçiliklerine LGBT bayrağı asılabilecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, ABD'nin yurtdışındaki diplomatik temsilcilik binalarında ABD bayrağının yanı sıra LGBT bayrağının asılabilmesine olanak tanıyan bir izin belgesi imzaladığı bildirildi. Blinken böylece, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun getirdiği yasağı geri çekmiş olacak.

Foreign Policy'nin haberine göre, dünyanın çeşitli noktalarındaki ABD Büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına gönderilen bildirgede, Blinken'in diplomatlara 17 Mayıs'a kadar 'Onur bayrağı' olarak bilinen LGBT bayrağını ABD bayrağının yanında göndere çekebilecekleri konusunda yetki verdiği bildirildi.

Homofobi, transfobi ve bifobiye karşı uluslararası gün olarak bilinen 17 Mayıs öncesindeki hafta, 'Onur Haftası' olarak anılıyor.

Blinken, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun getirdiği yasağı geri çekmiş oldu.

Exclusive: Secretary of State Antony Blinken has authorized U.S. diplomatic outposts to fly the Pride flag on the same flagpole as the U.S. flag in support of LGBTQ rights, marking a departure from how the Trump administration handled the matter.https://t.co/5uwsSyEkXM — Foreign Policy (@ForeignPolicy) April 23, 2021

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