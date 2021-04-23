Bloomberg: Biden, Erdoğan'a yarın 'Ermeni soykırımını' tanıma niyetinde olduğunu söyledi

Bloomberg, ABD Başkanı Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma niyetinde olduğunu ifade ettiğini aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilk telefon görüşmesinin ardından Washington'un 1915 olaylarına ilişkin tutum değişikliğine gitmeyi planladığı öne sürüldü.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Biden'ın görüşme sırasında Erdoğan'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma niyetinde olduğunu belirttiğini ifade etti.

NEWS: Biden told Turkey’s Erdogan on today’s call that he intends to recognize the early-20th century massacre of Armenians by Ottoman Empire forces as a genocide, sources tell @TurkWonk and me. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) April 23, 2021

Beyaz Saray'dan bu bilgiye dair herhangi bir yorum yapılmadı.

​Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Jalina Porter, Washington'un yarın konuya ilişkin kararını açıklayacağını ifade etmişti.

Biden, geçen yıl başkan adayıyken yaptığı 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasında, olayları 'soykırım' olarak tanımlamış ve başkan seçilmesi halinde bu yöndeki bir Kongre tasarısına destek vereceğini ifade etmişti.