Biden, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olaylarından 'soykırım' olarak söz etti. Biden, "Ermenilerin hikâyesini onurlandırıyoruz. Acılarını görüyoruz. Tarihi teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirdi.

Biden, daha önce 1981'de yaşananlara ilişkin 'soykırım' ifadesini kullanan Ronald Reagan'dan sonra bu ifadeyi kullanan ikinci ABD Başkanı oldu.

Biden, açıklamasında "Ermenilerin hikâyesini onurlandırıyoruz. Acılarını görüyoruz. Tarihi teyit ediyoruz. Bunu suçlamak için değil, yaşananların tekrarlanmamasını garanti etmek için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Biden, "Meds Yeghern'in (Büyük Felaket) kurbanlarını onurlandırıyoruz ki olanların dehşeti tarihe asla kaybolmasın" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Biden'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" dedi.

“Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz.”



Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir.



Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz.#1915Olayları — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 24, 2021

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