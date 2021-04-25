ABD'de ilk yüz gün anketi: Biden yüzde 52 destek gördü

ABD'de 1945 yılından bu yana yapılan ilk yüz gün anketinde bu yıl ABD Başkanı Joe Biden yüzde 52 ile Trump'ı geride bıraktı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık görevinde ilk yüz gününün değerlendirildiği ankette Biden Amerikalılardan yüzde 52 oranında destek aldı.

Washington Post ile ABC News'un ortaklaşa yaptığı ve Biden'ın, Beyaz Saray'daki ilk yüz günlük performansının değerlendirildiği ankete katılanların en çok desteklediği madde, Biden’ın Kovid-19 salgınını ele alma şekli oldu. Ankete katılanların yüzde 64’ü Biden’ın salgınla mücadele çalışmalarından memnun kaldığını belirtti.

Biden yüzde 52 oranındaki popülaritesiyle eski ABD Başkanı Donald Trump’ı geçmeyi başardı. Trump'ın aynı dönemdeki popülaritesi yüzde 42 idi.