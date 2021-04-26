FT: ABD, koronavirüs aşılarının üretim teknolojilerinin Rusya ve Çin'in eline geçmesinden endişe duyuyor

ABD hükümetine koronavirüs aşılarına ilişkin patent haklarını askıya alma kararını desteklememe çağrısı yapan ABD'li ilaç şirketlerinin, bu kararın geliştirilen teknolojilerin Rusya ve Çin'e gönderilmesine yol açabileceği uyarısında bulunduğu belirtildi.

Financial Times'ın (FT) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD'li koronavirüs aşısı üreticileri, Kovid-19 aşılarına ilişkin patent haklarının geçici olarak askıya alınması halinde Çin ve Rusya'nın gelecekte sadece aşıların geliştirilmesi için değil, aynı zamanda kanser veya kalp hastalıkları ilaçları için de kullanılabilecek matris RNA teknolojisini elde edebileceklerini ifade etti.

Önerinin Ekim 2020'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) toplantısında Güney Afrika ve Hindistan tarafından sunulduğunu belirten FT, yaklaşık 60 ülkenin öneriyi desteklediğini, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra İngiltere, AB ülkeleri ve İsviçre'nin öneriye kararlılıkla karşı çıktıklarını anımsattı.

Güney Afrika ve Hindistan'ın önerisi, daha zengin üyelerin, 80'den fazla gelişmekte olan ülkenin fakir ülkeler için koronavirüs aşılarının üretimini artırmak amacıyla patent haklarından feragat etmesini öngörüyordu.