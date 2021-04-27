ABD'de yaşayan 29 yaşındaki Burak Hazer, annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in aktardığı habere göre, cinayetlerin ardından San Francisco’da yaşayan babası Dr. Rahmi Hezar’ın yanına kaçmaya çalışan gencin, Dallas Havalimanı’nda gözaltına alındığı bildirildi.

ABD’de yaşayan Türk genci annesini ve kız kardeşini öldürdü https://t.co/fZdeHmzbWo — Razi Canikligil (@canikligil) April 27, 2021

Polisin verdiği bilgiye göre, üvey baba Ufuk İnce, eve geldiğinde Burak ile anne ve kardeşin kavga ettiklerini görünce polise haber verdi.

Bu sırada anne ve kız kardeşini bıçaklayarak evden kaçan Burak, Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı’nda otomobil kiralarken yakalandı.

2 milyon dolar kefaret

Üzerinden uçak bileti de çıkan gencin, son anda uçağa binmek yerine araba kiralamaya karar verdiği anlaşıldı.

Tutuklanan Burak Hezar’ın kefalet bedeli 2 milyon dolar olarak açıklandı.

Ailenin komşuları, anne Işıl’ın 'çok şefkatli olduğunu' dile getirdi ve evde hiç bağrışma olmadığını belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Ayşe Işıl Borat, 2 yıl önce yeniden evlenmişti.