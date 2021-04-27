ABD'de siyah doktorun ünvanını kullanmayı reddeden komisyon üyesi ihraç edildi

ABD'de siyahlara yönelik ırkçı söylem ve saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Ülkenin Kuzey Karolina eyaletinde şehir komisyonu üyesi Tony Collins, düzenlenen 'Halk Sağlığı Çevrimiçi Konferansı'nda siyahi Dr. Carrie Rosario'nun

Toplantıda ikili arasında tartışma yaşandı. Collins'in, Dr. Rosario'ya 'Mrs. Rosario' (Bayan Rosario) şeklinde hitap etmesinin ardından Dr. Rosario 'Doktor Rosario, teşekkürler' cevabıyla Collins'i düzeltti. Ancak şehir komisyonu üyesi Collins ısrarla 'Mrs. Rosario' ve 'Carrie' şeklinde hitap etmeyi sürdürdü.

Komisyondan ihraç edildi

Olayın ardından Şehir Konseyi Üyesi Sharon Hightower, Collins'i komisyondan çıkarmak için oylama yapılmasını talep etti. Greensboro Şehir Konseyi, Kuzey Karolina Üniversitesi'nde görevli doçent Dr. Carrie Rosario'a ırkçı söylemlerde bulunan Collins'i komisyondan ihraç etti.