ABD polisinin demans hastası yaşlı kadına sert müdahalesiyle ilgili yeni görüntüler

ABD'de geçen yıl marketten çıkarken 13 dolar ödemeyi unuttuğu için sert biçimde gözaltına alınmaya çalışılan demans hastası bir kadının davasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Aile avukatının paylaştığı videoda polisler, müdahale sırasında kolu çıkan kadına yaptıklarını gülerek izliyor.

Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd davasının yeni sonuçlandığı ABD'nin Colorado eyaletinde Haziran 2020'den bir gözaltına anına ilişkin yeni görüntüler yine mercekleri polislere ve tutumlarına çevirdi. Polislerin Karen Garner adlı 73 yaşındaki kadının gözaltına alınırkenki haliyle dalga geçtiği anlar tartışmaları da beraberinde getirdi.

Update: Spoke with 73yo Karen Garner’s family this afternoon. Not only did the violent arrest put her Garner in hospital, it severely worsened her dementia symptoms. She barely communicates now, and can’t live alone. She moved to assisted living in August. https://t.co/K5T2Uq8KzY — Elise Schmelzer (@EliseSchmelzer) April 26, 2021

​Demans hastası kadın 13 dolar tutan ürünlerin parasını ödemeyi unutup marketten çıktı. Çalışanlar ödeme yapması gerektiğini söylese de yaşlı kadın sağlık durumunun da etkisiyle anlama bozukluğu yaşadı. Bunun üzerine olay yerine çağrılan polis sert bir şekilde Garner'ı gözaltına almaya çalıştı. Müdahale esnasında Garner'ın dirseği çatladı, kolu çıktı. Olayla ilgili Loveland Polis Departmanı'na soruşturma başlatıldı.

Garner'ın avukatının dün paylaştığı ve polis departmanında çekildiği anlaşılan kamera görüntülerinde de, polislerin yaşlı kadına müdahale görüntülerini izleyip şakalaştıkları ve keyiflenip yumruk tokuşturdukları görülüyor.

Here’s video of an @LPDtweets officer saying how “super excited” and “proud” he was of using force against Karen Garner, an 80lbs 73 yo grandma, who he violently wrestled to the ground fracturing her arm and dislocating her shoulder. “Alright let’s wrestle girl! Let’s wreck it!” pic.twitter.com/Tf4dEOrYAH — Naveed Jamali (@NaveedAJamali) April 26, 2021

​Garner'ın kelepçeli biçimde beklediği de görülen 45 dakikalık videoda, kadın polislerden biri "Şunu keser misiniz artık?" diyerek dalga geçen meslektaşlarını uyarıyor. Erkek polislerden birinin "Geliyor, hazır mısınız? Duydunuz mu? Sanırım omzu" demesi de olay esnasında yaşlı kadının yaralandığının farkında olduklarını gösteriyor. Bunların üzerine kadın polis "Bundan nefret ediyorum" dese de erkek meslektaşlarının videoyu izleyip şakalaşmasına mani olamıyor. Nitekim erkek polis gülerek "Ben bayılıyorum" yanıtını veriyor.

Garner ailesi videodaki bu sözlerin daha net bir hale getirilmesi için ses mühendisiyle anlaştı ve polis departmanına dava açtı.