Ölümlü kaza sonrası Tesla'dan yeni açıklama: Sürücü koltuğu boş değildi

ABD'nin Teksas eyaletinde Tesla'nın 'sürücüsüz seyir' özelliği olan Model S marka aracının yaptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, polis, olay sırasında sürücü koltuğunun boş olduğunu açıklamıştı. Konu ile ilgili Tesla'dan yeni bir açıklama geldi.

Tesla'nın üst düzey yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, Teksas'ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada Tesla Model S aracın seyri sırasında sürücü koltuğunda birinin oturmuş olabileceği belirtildi.

Tesla'dan yapılan açıklama, kazanın hemen sonrasında yerel kolluk kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalarla çelişiyor ve bu durumun, kazayı inceleyen ekibin işini zorlaştıracağı belirtiliyor.

'Aracın direksiyonunda deformasyon söz konusu'

Tesla’nın araç mühendisliği departmanı başkan yardımcısışirket temsilcilerinin kazayıvemüfettişleriyle birlikte denetlediğini söyledi. Moravy, şirketin direksiyonunbelirleyebildiğini ve kaza anında sürücü koltuğunda birinin olduğu sonucuna vardıklarını söyledi.

Firmanın CEO'su Elon Musk tarafından daha önce yapılan açıklamada, otopilotun devrede olmadığı belirtilmişti.

19 Nisan'da Teksas'ta yaşanan kazada Tesla Model S marka araç yüksek hızla seyrederken virajı alamayıp ağaca çarpmış ve sonrasında alev almıştı. Araç içinde hayatını kaybeden iki kişinin de sürücü koltuğunda olmadığı, birinin ön, birinin arka koltukta olduğu açıklanmıştı.