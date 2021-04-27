Ölümlü kaza sonrası Tesla'dan yeni açıklama: Sürücü koltuğu boş değildi

Tesla'nın üst düzey yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, Teksas'ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada Tesla Model S aracın seyri sırasında sürücü koltuğunda birinin oturmuş olabileceği belirtildi.
Tesla'dan yapılan açıklama, kazanın hemen sonrasında yerel kolluk kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalarla çelişiyor ve bu durumun, kazayı inceleyen ekibin işini zorlaştıracağı belirtiliyor.
'Aracın direksiyonunda deformasyon söz konusu'
Firmanın CEO'su Elon Musk tarafından daha önce yapılan açıklamada, otopilotun devrede olmadığı belirtilmişti.
19 Nisan'da Teksas'ta yaşanan kazada Tesla Model S marka araç yüksek hızla seyrederken virajı alamayıp ağaca çarpmış ve sonrasında alev almıştı. Araç içinde hayatını kaybeden iki kişinin de sürücü koltuğunda olmadığı, birinin ön, birinin arka koltukta olduğu açıklanmıştı.
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