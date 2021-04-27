Biden'dan bu yaz Putin ile gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye dair açıklama

ABD Başkanı Biden, bu yaz aylarının başlarında Rus mevkidaşı Putin ile gerçekleştirmesi muhtemel görüşmeye dair ön koşulu olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündemi değerlendirdi.

Biden, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bu yıl yaz aylarında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeye dair ön koşulu olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtsız bırakarak, "Bunu başka bir gün ele alacağım" dedi.

Biden, geçen haftalarda Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rus lidere üçüncü bir ülkede zirve düzenlemeyi teklif etmişti.

Dün ise CNN'e konuşan kaynaklar, Biden-Putin görüşmesi öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştireceği bilgisini vermişti.