Trump'la görüşen Farage: 3. kez başkan adayı olabilir, çünkü ondaki karizma kimsede yok

Brexit'in baş aktörlerinden olan Farage, Mar-a-Lago'daki malikanesinde ziyaret ettiği 74 yaşındaki Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde üçüncü kez aday olma konusunda kafa patlattığını belirtti. Bay Brexit, "Bunu yapabilecek tek bir adam var, o da Trump, çünkü Trump'taki karizma kimsede yok" değerlendirmesini yaptı.

Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) sürecinde Boris Johnson ile birlikte başrolleri paylaşan, ama önce iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri, ardından Başbakan seçilen diğer aktörün gölgesinde siyaset dışı kalan Nigel Farage, sıkı destekçisi olduğu eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili öngörülerde bulundu. ABD'deki 2016 ve 2020 başkanlık seçimlerinde Trump'ın kampanyalarına ve mitinglerine katılmış bulunan Farage, pazartesi Trump'ı Mar-a-Lago'daki malikanesinde ziyaret ettiğini duyurdu.

'Dostların buluşması' diye nitelediği yarım saatlik görüşmeyle ilgili The Telegraph'a konuşan Farage, Trump'la Kraliçe 2. Elizabeth, kısa süre ölen kocası Prens Philip, Britanya'daki aşılama kampanyası ve 2024 ABD başkanlık seçimi gibi konuları konuştuklarını belirtti.

The pair had a half-an-hour sit down in Mar-a-Lago in what was described as a 'meeting of friends' https://t.co/22TLXUS0ue — The Telegraph (@Telegraph) April 27, 2021

Birleşik Krallık Bağımsızlık (UKIP), Brexit ve Birleşik Krallık Reform partilerinin eski lideri, Mar-a-Lago'da 'dinleme modunda' olan 45. Başkan'ın 2024 seçimlerinde aday olma konusunda 'çok ama çok kafa patlattığı' izlenimini aktardı.

74 yaşındaki Trump'ın üçüncü kez başkan adaylığı konusunda 'vermesi gereken devasa karardan' söz eden Farage, 'bunu yapabilecek tek bir adam olduğunu, onun da Trump olduğunu, çünkü Trump'taki karizmanın kimsede bulunmadığını' dile getirdi.

Herkese haddini bildirme hevesiyle tanınan Trump'ın 'kendisini dinlediğini ve dinleme haleti ruhiyesinde olduğunu' söyleyen Farage, eski Başkan'ın kaybettiği '3 Kasım 2020 seçimlerinin düzenleniş şeklinden mutsuzluğunu' ifade ettiğini ve seçimden zaferle çıkan 'Demokratların sola sürüklediğinden' yakındığını belirtti.

'Biden'ı adamdan saymıyor' mesajı

'Trump'ın Başkan Joe Biden'ın yönetimi hakkında yorum yapıp yapmadığı' sorusu üzerine "Biden'ı umursadığını hiç sanmıyorum" yanıtını veren Farage, "Gerçekten Biden'ın liderlik ettiğini düşünmüyor ve Demokratların sola kaydığını düşünüyor" dedi.

'Kilo vermiş, golf oynuyor ve mutlu'

Trump'ın postayla oy kullanmada hile yapıldığı iddialarını yankılayarak ABD'nin de Fransa'nın izinden giderek bu uygulamayı kaldırması gerektiğinden söz eden Farage, 45. Başkan'ın 'kilo verdiğini ve gerçekten ama gerçekten mutlu gözüktüğünü, bol bol golf oynadığını ve buna bayıldığını' aktardı.

'Kraliçe'ye saygısı büyük'

Trump'ın eşi Philip'in ölümünün ardından Kraliçe 2. Elizabeth'in 'gerçekten zor zamanlardan geçmesinden dolayı endişelerini dile getirdiğini' belirten İngiliz milliyetçisi siyasetçi, şöyle konuştu:

"Trump'ın Kraliçe'ye hayranlığı dünyada başka kimseyle kıyaslanamaz. Kraliçe'ye saygı duyduğu kadar kimseye saygı beslediğini sanmıyorum. Birleşik Krallık'ı ve Kraliçe'yi seviyor. Onun yalnız ve içine gömülmüş fotoğraflarından fotoğraflarından endişeye kapılmış. Kraliçe'nin yaptıklarına muazzam saygı duyduğunu bana teyit etti."

🔴 “I don’t think he respects anybody else quite like he does the Queen. He loves the UK and he loves the Queen. He was concerned at the pictures of her being by herself [at Prince Philip's funeral] looking cut up" | Writes @Nigel_Farage https://t.co/TZj1UYER39 — The Telegraph (@Telegraph) April 27, 2021

'Meghan'la ilgili görüşleri malum'

Trump'ın her fırsatta eleştirdiği ABD'li melez gelin Meghan Markle'ın eşi Prens Harry ile birlikte Oprah Winfrey'e verdiği röportajda kraliyet mekanizmasını ırkçılıkla suçlamasıyla ilgili "Trump'ın Meghan'la ilgili görüşleri malum" diyen Farage, diğer yandan 'Britanya'nın Trump'ı' diye de nitelenen Başbakan Boris Johson'ın 'AB'ye kıyasla aşı kampanyasında kaydettiği muazzam başarının 45. Başkan tarafından takdir edildiğini' belirtti. "Bunun kendisinin Brexit'le ilgili görüşlerini teyit ettiğini söyledi ve işlerin yolunda gittiği konusunda oldukça olumlu konuştu" diye ekledi.

'Avrupa'daki en güçlü adam' takdimi

Trump, Ekim 2020'de Arizona'da düzenlediği seçim mitinginde Farage'ı sahneye davet ederken "Avrupa'daki en güçlü adamlardan biri" diye takdim etmiş, AB karşıtı siyasetçi de Trump'ı "Hayatımda tanıştığım en dirençli ve en cesur kişi" diye övmüştü.

I hope to inspire everybody who attends these events with the story of how we rescued Brexit.



We must dispel some of the current negativity within the ranks of America's conservative grassroots.



Read my latest for @Newsweek.



https://t.co/NY8D3Fz6l6 — Nigel Farage (@Nigel_Farage) April 27, 2021

​Mart 2021'de 3. parti liderliğini de bıraktığını duyuran ve yaptığı podcast yayınından da kovulan Farage, şimdilik bazı şirketlerin yönetim kurulunda yer alıyor ve emekli maaşı yatırımlarıyla ilgili bülten yayımlıyor. Halihazırda ABD'de kendi Brexit deneyimlerini paylaştığı 'Amerika'nın geri dönüşü' isimli bir kampanya yürütmekle meşgul.

When Brexit looked lost in Britain, we showed that the grassroots can fight back to win victory.



That is my message to conservative activists in America on this trip. pic.twitter.com/Qk6a5ZWgzs — Nigel Farage (@Nigel_Farage) April 26, 2021

​