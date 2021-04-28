Blinken: Putin gerilimi tırmandırmamayı seçerse, ortak çıkarlar üzerinde çalışabiliriz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'ABD ile gerilimi tırmandırmamayı seçmesi' durumunda stratejik istikrar ve yeni START gibi konu başlıkları üzerinde çalışabileceklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington ile Moskova ile arasında gerilen ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

CNN'e röportaj veren Blinken, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin gerilimi tırmandırmamayı seçerse, ortak çıkarlarımızın yanında birlikte çalışabileceğimiz alanlar olduğunu düşünüyorum" dedi.

Blinken, "Örneğin stratejik istikrar, genişletilmiş yeni START; bu alanda yapılacak daha çok şey var" ifadelerini kullandı.

Başkan Joe Biden'ın geçen haftalarda düzenlenen telefon görüşmesinde Rus mevkidaşı Putin'e yönelttiği üçüncü bir ülkede zirve düzenleme teklifine de değinen ABD Dışişleri Bakanı, Rus liderin teklifi resmen kabul edip etmediğini bilmediğini söyledi.

Bununla birlikte Blinken, her iki tarafından da muhtemel bir zirve için görüşmeye başladığını belirtti. Blinken, "Resmi bir kabul var mı bilmiyorum ama bunun hakkında konuştuğumuzu, böyle bir toplantının zamanlaması hakkında konuştuğumuzu biliyorum" bilgisini paylaştı.

ABD, Başkan Biden'ın göreve gelmesini takiben çeşitli sebepler öne sürerek Rusya karşıtı bir dizi yeni yaptırım kararı almış durumda.

ABD’nin açıkladığı son yaptırım paketinin ardından Moskova da 10 ABD'li diplomatı sınır dışı etme kararını açıklamış ve Büyükelçi John Sullivan'a da istişarelerde bulunması için ülkesine dönme tavsiyesinde bulunmuştu.