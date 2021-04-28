ABD'de bir özel okul, aşı olan öğretmenleri işe almayacağını açıkladı

Güney Florida'da bir aşı karşıtı tarafından kurulan özel bir okul, aşıyı alan kimseyi işe almayacağını söyleyerek öğretmenleri ve personeli koronavirüs aşısına karşı 'uyardı'.

ABD Miami'de bulunan Centner Akademisi, yaptığı açıklamada aşı olan öğretmen ve personele okula rapor vermeye devam etmeleri, ancak öğrencilerden ayrı kalmaları gerektiği söylendi.

Okulun kurucusu Leila Centner tarafındna yapılan açıklamada, koronavirüs aşısı yaptırmayanların yıl sonuna kadar beklemelerini söyledi.

Okul, bu ayın başlarında daeleştirmişti ve okulun Eylül ayındayönergelere uymadığını açıklamıştı.

Centner, eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin ve Oklahoma'daki halk sağlığı kısıtlamalarının protesto edildiği 'Sağlık ve Özgürlük' mitinginde yaptığı açıklamada "Zalimce önlemlerin hiçbirini uygulamadık, çocuklarımızı maske takmaya zorlamadım" ifadelerini kullanmıştı.

Florida Eğitim Bakanlığı ise, okulun koronavirüs aşısı konusundaki tavrıyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

Öte yandan, John Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Andrea L. Cox ise, aşılaron 'canlı virüsler taşımadığını' ve hamilelerde düşük riski oluşturmadığını söyledi.