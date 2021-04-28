ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Biden'ın Ermeni Soykırımı açıklaması sürpriz olmamalı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Ermeni Soykırımı' açıklamasının sürpriz olmaması gerektiğini, Biden'ın uzun zamandır 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlaması nedeniyle bu açıklamanın beklendiğini kaydetti.

ABD Başkanı Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'iyi bir görüşme' gerçekleştirdiğini kaydeden Blinken, Biden'ın 'Ermeni Soykırımı' açıklamasının sürpriz olmaması gerektiğini, kendisinin uzun zamandır 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlaması nedeniyle bu açıklamanın beklendiğini kaydetti.

ABD'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın almaktan vazgeçme konusunda Türkiye'ye karşı son derece açık bir tutum sergilediğini kaydeden Blinken, S-400 savunma sistemlerinin ABD'nin güvenliğini riske ettiğini ileri sürerek, Türkiye'nin ve tüm ABD müttefiklerinin Rus savunma sistemlerini satın almaktan kaçınmasının 'önemli' olduğunu vurguladı.

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