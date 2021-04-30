Epstein'in suç ortağı Maxwell'in fotoğrafı yayınlandı: Sol gözünde morluk var

Çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlusu Epstein'in suç ortağı Maxwell'in hapishaneden yayınlanan ilk fotoğrafında sol gözünde morluk olduğu görüldü. Avukatı tarafından yayınlanan fotoğrafta, morluğun nedenine ilişkin somut bir bilgi verilmedi.

Çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlusu ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı Ghislaine Maxwell'in avukatı Bobbi Sternheim'ın ABD Bölge Yargıcı Alison Nathan’a yazdığı bir mektupta gönderdiği fotoğrafta, Maxvell'in sol gözünde morluk olduğu görüldü.

Mektuba göre, 59 yaşındaki Maxwell'in kaldığı Brooklyn hapishanesinde Çarşamba gecesi morluk hakkında kendisiyle bir görüşme yapıldı ve morluğun kökenini açıklamazsa onu ayrı bir konut birimine koymakla tehdit etti.

Sternheim, Maxwell'in gözündeki çürümenin nereden geldiğini bilmediğini, ancaksöyledi. Öğrenilene göre, gardiyanlar Maxvell'in nefes aldığından ve intihar etmediğinden emin olmak için her 15 dakikada bir hücresine ışık tutuyor.

Hapishane yetkilileri veya Maxwell'i yargılayan Manhattan'daki ABD Başsavcılığı birimi konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken, avukat Sternheim de mektubu kimin çektiğini açıklamadı.

Bölge Yargıcı Alison Nathan da, savcılara verdiği talimatta 5 Mayıs tarihine kadar hapishane görevlilerinin Maxwell'i fenerle kontrol edip etmediğinin ve neden 'uygun göz koruması sağlanmadığının' açıklanmasını istedi.

Maxwell'in avukatları, koşulların 12 Temmuz'daki duruşması için hazırlık yapmasına engel olduğunu söyleyerek, defalarca hapsi hakkında şikayette bulundular.

Maxwell, 1994 ve 2004 yılları arasında Epstein'a taciz edilmesi için dört genç kızın tedarik edilmesindeki rolü nedeniyle seks ticareti ve diğer suçlamaları reddediyor.