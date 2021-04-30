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    ABD’li ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey 20. oldu.

    Oprah Winfrey'den aile içi şiddet açıklaması: Sırtım kamçıdan kan içindeydi

    © AP Photo / Richard Shotwell
    ABD
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    Amerikalı ünlü talk show sunucusu Oprah Winfrey Türk doktor Mehmet Öz’ün TV programına katıldı ve çocukluğunda aile içi şiddete uğradığını anlattı. Oprah Winfrey çocukluğunda bir dönem birlikte yaşadığı büyükannesinin kendisini sopayla, kamçıyla dövdüğünü söyledi ve “Hâlâ acı çekiyorum” dedi.

    ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programlarından birisi olan ve kendi adıyla anılan programı sunan Oprah Winfrey, bugün dünyanın en ünlü medya karakterlerinden biri. Ama milyarder sunucunun büyük bir mutsuzluğu olduğu ortaya çıktı.

    67 yaşındaki Oprah Winfrey, ABD’de yaşayan Türk doktor Mehmet Öz’ün Dr. Oz Show adlı televizyon programına konuk oldu. Sunucu, yakın dostu olan Dr. Mehmet Öz’ün programında Sana ne oldu? Travma, Dayanıklılık ve İyileşme Üzerine Sohbetler adlı yeni yayımlanan kitabını tanıttı. Bu tanıtım sırasında da Mississippi’de büyürken yaşadığı şiddeti ve katlanmak zorunda kaldığı çocukluk travmalarını anlattı.

    Harry- Meghan Markle
    © AP Photo
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    Bir dönem yanında yaşadığı büyükannesine içme suyu getirirken, suyla oynadığı için sopayla dövüldüğünü belirten Oprah Winfrey, “Şu an sadece o küçük kız için acı hissediyorum” dedi.

    Ünlü televizyoncu, kiliseye giderken büyükannesinin sırtını kamçılaması nedeniyle giydiği elbisenin dışının kan içinde kaldığını, o anları düşündüğünde hâlâ çok üzüldüğünü aktardı.

    Büyükannesinin de büyükbabasının şiddetine uğradığını belirten sunucu, “Büyükannemle birlikte uyurken diğer odadan gelen büyükbabamın bir anda büyükannemi dövmeye başladığını hatırlıyorum. Bu şiddet nedeniyle büyükannem her zaman geceleri nöbette olurdu” diye konuştu.

    Oprah Winfrey, geceleri büyükbabasının uyguladığı şiddet sonucu yaşadığı travma nedeniyle hala kabuslar gördüğünü de sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Aile içi şiddet, Şiddet, Oprah Winfrey, Mehmet Öz
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