ABD'de polisin öldürdüğü siyah çocuğun kemikleri derste kullanıldı

ABD'de polisin öldürdüğü siyah çocuğun kemiklerinin Pensilvanya Üniversitesi'nde antropoloji dersinde kullanıldığı ortaya çıkmasının ardından artan tepkiler üzerine üniversite yönetimi özür diledi.

Penn Museum to return remains of police bombing victim used in online class https://t.co/0TkdcIw9sE pic.twitter.com/j46lwvDKEJ — New York Post (@nypost) April 29, 2021

​Pensilvanya Üniversitesi yetkilileri, ölen kızın ailesinin izni olmadan kemiklerinin derste kullanılması nedeniyle özür yazısı yayınladı.

Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi Müdürü Christopher Woods ve bölüm dekanı Wendell Pritchett tarafından yapılan açıklamada, "Penn Müzesi ve Pensilvanya Üniversitesi, MOVE evinden toplanan insan kalıntılarının araştırma ve öğretim için kullanılmasına izin verdiği ve kalıntıları çok uzun süre sakladığı için Afrika ailesinden ve topluluğumuzun üyelerinden özür diliyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca "Müze, insan kalıntılarını toplama, idare etme, sergileme ve araştırma uygulamalarımızı yeniden değerlendirme sözü verdi. Biz de bu söze bağlıyız. Bununla birlikte, bu yeniden değerlendirmenin aynı zamanda insan kalıntılarının öğretimde nasıl kullanıldığını ve Fiziksel Antropoloji bölümümüzün birikimlerinin ve koleksiyon uygulamalarının kapsamlı bir incelemesini de içermesi gerektiği artık açıktır" ifadeleri kullanıldı.

36 yıl önce gerçekleştirilen operasyon

Öte yandan Move üyeleri, siyah hareketine bağlılıklarını göstermek için Africa soyadını alıyor. 1972 yılında kurulan Move siyah kurtuluş örgütü ile polis arasında, 1978'de bir polisin ölümüne, 16 polis ve itfaiyecinin yaralanmasına neden olan çatışmalar meydana geldi. 1985 yılında ise, polis, örgütün 6221 Osage Bulvarı'ndaki binasına helikopterden iki bomba atmış çıkan yangında 6 yetişkin ile birlikte 5 çocuk hayatını kaybetmişti.