ABD Dışişleri: NATO üyeliği için gereken kriterleri karşılaması konusunda Ukrayna ile birlikte çalışabiliriz

ABD Dışişleri Bakanı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Philip Reeker, Washington'un Ukrayna ile NATO üyeliği kriterlerini karşılamasını sağlaması için birlikte çalışacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Philip Reeker, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın NATO'ya üyelik talebini değerlendirdi.

Reeker, yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, Ukrayna ile NATO üyeliği kriterlerini karşılamasını sağlamak için ile birlikte çalışacağını söyledi.

Yetkili, "Biden yönetiminin, adaylara taahhütleri ve yükümlülükleri yerine getirmeye hazır ve muktedir olduklarında NATO'nun kapısının açık kalmasını sağlamaya kararlı olduğunun farkındasınızdır. Ukrayna gibi bir ülkenin bu standartları karşılamak için çalışabilmesini sağlamaya kesinlikle kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Kuzey Akım-2 projesine de değinen Reeker, "Almanlarla tek tek görüşeceğiz; Kuzey Akım-2 sorun oluşturmayı sürdürüyor. Bunu başkandan, bakandan ve sözcüden duydular ve biz de durdurulması gereken bu projeye ilişkin görüşlerimizi Almanlar için netleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Yetkili, Dışişleri Bakanı Blinken'in önümüzdeki hafta düzenleyeceği Avrupa turunda Alman yetkililerle bu konuyu görüşeceği bilgisini verdi. Blinken, dün Ukrayna'daki son gelişmeleri görüşmek üzere bu ülkeye gideceğini teyit etmişti.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de geçen ay yaptığı açıklamada Donbass'taki savaşın, sadece ülkesi NATO’ya üye olursa sona ereceğini savunmuştu. Ukrayna lideri, NATO ülkelerini Rusya’ya karşı Karadeniz’deki varlıklarını güçlendirmeye çağırmıştı.