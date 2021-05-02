'ABD, İran'ın 7 milyar dolarlık malvarlığını serbest bırakabilir' iddiası

ABD Başkanı Joe Biden'ın selefi Donald Trump'ın terk ettiği İran'la nükleer anlaşmaya geri dönüşü değerlendirmesi kapsamında Trump döneminin yaptırımlarının çoğunu kaldırabileceği ileri sürüldü. Lübnan kanalı el Meyadin, iddiasını, İran'dan adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdı.

Viyana'da İran'la nükleer anlaşmaya bağlı kalan tarafların yanısıra Trump döneminde anlaşmadan çıkan ABD'nin katılımıyla yürütülen görüşmelerden ilerleme haberleri gelirken, Biden yönetiminin Tahran'ın talebini karşılayarak Trump yönetiminin geri getirdiği yaptırımları büyük oranda kaldırabileceği iddia edildi.

Lübnan kanalı el Meyadin, adını açıklamadığı İranlı kaynaklara dayanarak, Biden yönetiminin İran'ın dondurulan 7 milyar dolarlık malvarlığını serbest bırakabileceğini öne sürdü.

Yanısıra iki ülkenin tutuklu takası yapabileceğini aktaran habere göre, Tahran'ın casusluk davalarının 4 zanlısını Washington'a teslim etmesi karşılığı Washington'dan ABD yaptırımlarının delinmesi çabalarında rol almış 4 ajanını geri alabilir.