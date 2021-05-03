ABD'li öğretmen, George Floyd'un 'suçlu' olduğunu söylediği için görevden alındı

ABD New Jersey'de bir öğretmen, polis tarafından öldürülen George Floyd'un 'suçlu' olduğunu söyledi ve siyah öğrencilere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı için okuldan uzaklaştırıldı.

ABD New Jersey'de bulunan William L. Dickinson lisesinde görev yapan Howard Zlotkin isimli bir öğretmen, iklim değişikliği konulu derste 'nedeni bilinmeyen bir şekilde' ırkçı ifadeler kullandı.

WNBC tarafından elde edilen videoda, Zlotkin, insanların 'Black Lives Matter hakkında sızlanıp ağladığını' söylediği ve polis tarafından öldürülen George Floyd'un bir 'suçlu' olduğunu söyledi.

Öğretmenin ayrıca, konuşmasında küfürlü ifadeler kullandığı ve el harketi yaptığı görüldü.

Bölge yetkilileri ise, Zlotkin hakkında soruşturma açıldığını ve görevden alındığını söyledi.

'Bağlam dışı ele alındı'

Yorumlarının 'bağlamı dışında ele alındığını' söyleyen Zlotkin ise, "60 dakikalık dersin küçük bir kısmının kırpılması nedeniyle yargılanıyorum. Öğrencilere, her şeyin olgularla ilgili olduğunu söylüyordum ve bu olguları öğretiyordum. Ben bilim öğretmeniyim" ifadelerini kullandı.

'Kurulun değerlerini yansıtmıyor'

Şehrin Eğitim Kurulu Başkanı Mussab Ali de, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İfadeleri eğitim kurulunun değerlerini yansıtmıyor" dedi.

Konuyla ilgili Washington Post'a konuşan öğrencilerden biri, öğretmenin kendilerinden iklim değişikliğiyle ilgili bir rapor hazırlamalarını istediğini ve derste küresel ısınmada insan etkisini sorduğunu söyledi.

'Siyah yaşamlar neden değerlidir' sorusu

Öğrenciye göre, Zlotkin konuyu Siyah Yaşamlar Değerlidir hareketine getirerek organizasyonla ilgili olumsuz düşüncelerini dile getirdi ve bu sefer de öğrencilerden 'siyah yaşamların neden değerli olduğunu' anlatacakları bir makale yazmalarını istedi.

Ancak, öğrencilerden birinin kendisine 'Beyaz ayrıcalığını gösterdiğini' söylemesi üzerine sinirlenen öğretmen, söz konusu ifadeyi küfürle yanıtladı.

Derste bulunan Hispanik öğretmenlerden birinin annesi ise, olayın kızı üzerinde büyük etki yarattığını ve geceleri uyuyamadığını söyledi.