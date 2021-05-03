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    Bernie Sanders

    ABD'li Senatör Sanders: İlaç şirketleri, Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarından vazgeçmeli

    © AFP 2021 / Mandel Ngan
    ABD
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    ABD'li senatör ve eski başkan adayı Bernie Sanders, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve gelişmiş ülkeleri, Pfizer/BionTech ve Moderna aşılarının kapsamlı üretimini içeren bir fikri mülkiyet feragati anlaşması imzalamaya çağırdı.

    ABD'li senatör Sanders, "Zengin ülkeler iyileşirken fakir ülkelerin virüsün büyük dalgalarını yaşıyor olması ahlaki açıdan sakıncalı bir durum" diyerek, DTÖ ve gelişmiş ülkelere çağrıda bulundu.

    ​Yaptığı çağrıda Sanders, Pfizer/BionTech ve Moderna aşılarının kapsamlı üretimini içeren bir fikri mülkiyet feragati anlaşmasına değindi.

    'Gün gelir bizi de ısırır'

    NBC'ye konuşan ABD'li siyasetçi, "Hindistan'da ve diğer ülkelerde ortaya çıkan yeni varyantlar, gün gelir bizi de ısırabilir" dedi.

    İlaç firmalarına da çağrı yapan Sanders, "Bu konuyu Dünya Ticaret Örgütü aracılığıyla ele almalıyız. Ve sanırım şu anda dünya çapında milyonlarca hayat tehlikede iken ilaç şirketlerine söylememiz gereken şey, 'Evet, diğer ülkelerin de bu aşılara sahip olmasına izin verin' olacaktır. Fakir ülkelerin de çaresizce ihtiyaç duyulan aşıları üretebilmeleri için fikri mülkiyet haklarının sağlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Olumsuz yanıt geldi

    Bill Gates
    © REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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    Öte yandan, fikri mülkiyet hakkının korunmasının gelecekteki pandemilere yönelik aşıların geliştirilmesi için çok önemli olduğunu savunan ilaç üreticileri ve muhafazakar ticaret gruplarından Sanders'ın bu talebine olumsuz yanıt geldi.

    ABD ilaç üreticilerini temsil eden bir ticaret grubu olan PhRMA, "Bu korumaların ortadan kaldırılması, yeni varyantlarla mücadele etmeye yönelik devam eden çabalar da dahil olmak üzere, salgına verilen küresel tepkiyi zayıflatacaktır. Böylece halkın aşıya olan güvenini potansiyel olarak zayıflatarak kafa karışıklığı yaratacak ve bilgi paylaşımına engel oluşturacaktır" açıklamasında bulundu.

    Uğur Şahin de karşı çıkmıştı

    Alman ilaç firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için 'fikri mülkiyetten vazgeçmenin' doğru bir yol olmadığını bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirmişti.

    Şahin'in bu çıkışı, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin fikri mülkiyet feragatini aşı üretimi ve tedarikini en üst seviyeye çıkarmak için bir seçenek olarak gördüğü yönündeki açıklamalara yanıt olarak gelmişti.

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    Etiketler:
    Moderna, Pfizer, Koronavirüs, Kovid-19, Fikri Mülkiyet, Patent, Aşı, Bernie Sanders
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