ABD'nin Los Angeles şehrinde, 410 gün sonra ilk defa Kovid-19 nedeniyle ölüm kaydedilmedi

LA Times gazetesinin ilçe sağlık departmanı raporuna dayandırdığı haberinde, ilk ölümün kaydedildiği 19 Mart 2020'den bu yana dün, ABD'nin en kalabalık şehri olan Los Angeles'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybına rastlanmadığı belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana 23 bin 915 kişinin hayatını kaybettiği ve ocak başlarında günlük 300'e yakın ölümün bildirildiği Los Angeles, ABD'de uzun süre vaka ve ölü sayılarının en yüksek oranda seyrettiği California'nın Kovid-19'dan en çok etkilenen şehri konumundaydı.

'Aşı çalışmalarının başarısı'

Los Angeles'ın pazar gününü can kaybı olmadan kapatmasının ardında tüm eyalet çapında aşı çalışmalarının geldiği noktanın etkili olduğuna değinildi.

Haberde, 10 milyonu aşkın şehir nüfusunun yarısından fazlasının ilk doz, 3'te birine yakın kısmının ise ikinci doz Kovid-19 aşılarının yapıldığının altı çizildi.

California, geçen sene bahar aylarında salgını önlemek için ev yasağının ülkede ilk uygulandığı ve bu yasağın en uzun sürdüğü eyalet olmuştu.​​​​​​​