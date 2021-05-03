ABD'nin New Jersey eyaletinde 'Aşı olana bedava bira' kampanyası

ABD'nin New Jersey eyaletinde koronavirüse karşı aşılamayı teşvik etmek için 'Aşı olana bira' kampanyası başlatıldı. New Jersey Valisi Phil Murphy, Mayıs ayı içerisinde Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan 21 yaş üstü herkesin, aşı kartlarını göstermelerini halinde anlaşmalı bazı noktalardan biralarını alabileceğini duyurdu.

Kampanyayı Twitter hesabından paylaşan Vali Murphy, anlaşmalı dükkanları duyurdu.

NEW: We’re launching our “Shot and a Beer” program to encourage eligible New Jerseyans ages 21+ to get vaccinated.



Any New Jerseyan who gets their first vaccine dose in the month of May and takes their vaccination card to a participating brewery will receive a free beer. 🍻 pic.twitter.com/REiHTEa6mi — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) May 3, 2021

Dokuz milyon nüfusa sahip eyalette, şu ana kadar 3 milyondan fazla kişi aşılandı. Vali Murphy, eyaletteki yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanmasının hedeflendiğini duyurdu.

Aşı olana bira kampanyası fikri yeni değilken, Demokrat Vali Murphy'in teşviği ülke genelinde ilk niteliği taşıyor.