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    Eski MI6 görevlisi Trump hakkında ikinci raporu hazırladı: 'Rusya ile işbirliği' suçlaması yeniden gündemde

    © AFP 2021
    ABD
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    ABD'de Joe Biden dönemiyle yeniden ısıtılan 'ABD seçimlerinde Rusya müdahalesi' tartışmalarında, eski MI6 mensubu Christopher Steele'in konuyla ilgili olarak Beyaz Saray'a ikinci bir dosya hazırladığı öğrenildi. Trump ise, suçlamaların 'çöp yığını' olduğunu söylüyor.

    Eski MI6 ajanı Christopher Steele'in FBI için Beyaz Saray'a eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında ikinci bir dosya hazırladığı öğrenildi.

    Kaynakların The Telegraph'a verdiği bilgiye göre Steele, Trump'ın başkanlığı sırasında iddia edilen cinsel istismarlar da dahil olmak üzere ABD yetkililerine bir dizi istihbarat raporu sundu.

    Steele'in raporunda, Trump'ın başkanlık seçimlerinde görev yapan kampanya ekibiyle Rusya hükümeti arasındaki 'işbirliği' iddiaları da bulunuyor. Ayrıca, raporda Trump'ın 2013'te Moskova'daki bir otelde bir hayat kadınıyla birlikte olduğuna dair görüntülerin de yer aldığı iddia edilmişti.

    Daha önce de, ABD istihbaratı, Rusya’yı 2020 başkanlık seçimlerinde Joe Biden’a engel olmaya çalışarak Donald Trump’ın yeniden seçilmesine yardım etmekle suçlamıştı. Ancak söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir kanıt sunulmamıştı.

    Trump ise, Steele'nin raporunda yer alan iddiaları reddederek 'yalan haber' olarak nitelendirdi. 

    FBI ile işbirliği sona ermedi

    Haziran ve Aralık 2016 arasında yazılan 35 sayfalık dosya, eski MI6 görevlisinin FBI ile olan işbirliğinin sona ermediğini ve Trump'ın Ocak 2017'de göreve başlamasından sonra da devam ettiğini gösteriyor. 

    © REUTERS / Mike Blake
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    Telegraph, haberinde Steele'nin Orbis Business Intelligence şirketi aracılığıyla 'ABD'ye ham istihbarat sağlamaya devam ettiğinin' ve ikinci dosyada Trump'ın 'daha fazla seks kasetinin bulunduğuna yönelik atıfların yer aldığının anlaşıldığını' belirtti. 

    Öte yandan, Steele tarafından hazırlanan ikinci dosya için toplanan bilgilerin, eski kampanya yöneticisi Paul Manafort’un sözde 'Rus bağlantıları' hakkında daha fazla ayrıntı içerdiği belirtildi.

    Bu ayın başlarında, ABD'deki haber kaynakları, Manafort'un bir ortağı olan Konstantin Kilimnik'in, Trump kampanyasından anketleri ve strateji bilgilerini Rus istihbarat kaynaklarına aktardığını iddia etmişti. 

    FBI ise, Manafort'un ortağı Konstantin Kilimnik'in 'tutuklanmasına yol açacak bilgiler' için 250 bin dolar ödül koydu. ABD Hazinesi de, Kilimnik'i 'Rus İstihbarat Servislerinin tanınmış bir ajanı' olarak nitelendirerek yaptırımlara tabi tutmuştu. 

    'Rus istihbaratına gizli bilgiler verdi'

    Hazine'nin raporunda, "2016 ABD başkanlık seçim kampanyası sırasında Kilimnik, Rus istihbarat servislerine anketler ve kampanya stratejisi hakkında gizli bilgiler verdi" ifadelerine yer verilmişti. 

    FBI, Eylül 2017'de Rusya'nın seçimlere müdahale iddiasına yönelik soruşturmaların bir parçası olarak, Steele ile Londra merkezindeki Grosvenor Hotel'de bir görüşme gerçekleştirmişti. 

    Telegraph, bu görüşmede söz konusu ikinci dosyaya dair bilgilerin aktarıldığının tahmin edildiğini söyledi. 

    Öte yandan, Trump kendisine yöneltilen suçlamaları 'çöp yığını' olarak nitelendirirken, suçlamalar kapsamında takip edilen Carter Page ise FBI ile Adalet Bakanlığı'na 75 milyon dolarlık dava açtı.

    Etiketler:
    2016 ABD Başkanlık Seçimleri, ABD başkanlık seçimleri, ABD Başkanlık Seçimleri, Donald Trump, Rusya, ABD, Christopher Steele
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