ABD Genelkurmay Başkanı, ordudaki cinsel saldırılarla ilgili yasa değişikliğine karşı çıkmayı bıraktı

Daha önce ABD ordusundaki cinsel saldırı davalarında kararların komutanların elinden alınması önerisine karşı çıkan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, bu kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Milley, bağımsız bir inceleme heyeti tarafından önerilen değişiklikleri onaylamamıştı. Ancak Associated Press ve CNN ile yaptığı bir röportajda, 'artık bunları düşünmeye açık olduğunu, ordudaki cinsel saldırı sorununun çözülmesi için çabaların devam ettiğini' söyledi.

'Zorundayız, yapmalıyız'

"Yıllardır bu işin içindeyiz ve etkili bir şekilde bir iğne ucu kadar yol alamadık. Zorundayız. Yapmalıyız" diyen Milley'in açıklamalarının, konuyla ilgili yapılacak değişimleri hızlandıracağı öngörülüyor.

Öte yandan Milley, inceleme komisyonu çalışmalarını bitirene ve tavsiyeleri tartışılana kadar, cinsel saldırı vakalarıyla ilgili kovuşturma makamını komutanlardan uzaklaştırma önerisiyle ilgili kararını saklı tutacağını söyledi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

İnceleme komisyonu, konuyla ilgili ilk tavsiyelerini geçen ay Austin'e sundu. Önerilerin gözden geçirilip yanıt vermeleri için yetkililere yaklaşık bir ay süre verilmesi bekleniyor.

Pazar günü askeri bir uçuş sırasında konuşan Milley ayrıca, karar yetkisinin komutanların elinden alınmasıyla ilgili olarak "Yıllarca buna şiddetle karşıydım" dedi.

Milley, bu düşüncesini cinsel saldırı davasının sonuçlarının adil olması konusunda askere alınmış kıdemsiz askerlerin güven eksikliğinden endişe duyduğu için değiştirdiğini söyledi. Bu durumun emir komuta zincirine duyulan güven aşınması anlamına gelden Milley, "Bu doğruysa, bu bizim ordumuz için gerçekten kötü ve anket ve kanıtlar bunun doğru olduğunu gösteriyor. Askere alınan kuvvet, cinsel saldırı meselesini etkili bir şekilde ele alabilmek için emir komuta zincirine güvenmiyorsa, bu gerçekten kötü bir durumdur" ifadelerini kullandı.

20 binden fazla asker cinsel saldırıya uğradı

Savunma Bakanlığı'nın iki yılda bir yapılan anonim anketlerinin 2018 yılındaki sonuçları, 20 binden fazla askerin cinsel saldırıya uğradığını söylediğini, ancak bunların sadece üçte birinin resmi bir suçlamada bulunduğunu ortaya koydu.

'Sıfıra indirmek muhtemelen başarılamaz'

Cinsel saldırılarla ilgili yapılacak değişikliklerle ilgili görüşmelerde bulunan komisyonun ortaya koyduğu tüm fikirlere 'çok açık olduğunu' söyleyen Milley, "Bağımsız inceleme komisyonunun tavsiyelerinin kanıta dayalı çözümler geliştireceğinden eminim ve ilerledikçe bu önemli olacaktır" dedi.

Milley ayrıca, ordudaki cinsel saldırının tamamen ortadan kaldırılabileceğini düşünmenin gerçekçi olmayacağını söyledi:

"Sıfır suç, gerçekçi olmayan bir hedef olabilir, ancak kesinlikle arzu edilen bir hedeftir, çünkü cinsel saldırı olayları çok fazla. Ancak gerçekçi bir şekilde bunu sıfıra indirmek muhtemelen başarılamaz."

Milley, 2019'un Temmuz ayında konuyla ilgili olarak "Komutanlar, oluşumlarındaki tüm hizmet üyelerini eylemlerinden sorumlu tutma becerisine sahip olmalıdır. Askerlik görevlilerini disipline etme yetkisi, askeri mahkemeleri toplama da dahil olmak üzere, komutanların kendi personeline karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine ve mağdurlara haysiyet ve saygıyla muamele gördükleri uygun bir kültür oluşturmalarına imkan veren önemli bir araçtır" demişti.