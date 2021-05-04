ABD'de, engelli siyah vatandaşı yıllarca köle gibi çalıştıran restoran müdürüne 546 bin dolar ceza

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde, zihinsel engelli siyah vatandaş Smith'e yıllarca fiziksel ve sözlü şiddet uygulayarak restoranında para vermeden çalıştıran Bobby Edwards'a verilen tazminat cezası 546 bin dolara yükseltildi.

Modern Day Slavery



South Carolina restaurant manager Bobby Edwards ordered to pay Black employee John Christopher Smith, he enslaved, $500,000. He also got 10 years in jail.



Smith also had intellectual disabilities.https://t.co/l6YZUTzoQV — Equally Divided (@DividedEqually) May 4, 2021

​​Gazete Duvar'ın aktardığına göre, 2 yıl önce görülen mahkemede 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Edwards'ın, 273 bin dolar tazminat ödemesine karar verilmişti. Bu kararda, federal çalışma kanunlarının göz önünde bulundurulmadığına hükmeden temyiz mahkemesi, cezanın iki katına çıkartılması gerektiğini belirtti.

'Kemerle dövüyordu'

Söz konusu restorana 1990'lı yıllarda 12 yaşında bulaşıkçı olarak giren John Christopher Smith, 2009'da Bobby Edwards'ın müdür olmasıyla beraber haftada yaklaşık 100 saat fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalarak parasız çalıştırıldığını söylemiş, geçtiğimiz yıllarda dava açmıştı.

Zihinsel engelli olduğu belirtilen Smith, Edwards'ın kendisini kemerle dövdüğünü, tencere ve tavalarla darbettiğini, yıllar boyunca ırkçı hakaretlere maruz bırakıldığını aktarmıştı.

​'Gidebileceğim hiç kimsem yoktu'

Smith, "Uzun zaman önce oradan kurtulmak istedim. Fakat gidebileceğim hiç kimsem yoktu. Ailemden kimseyi göremedim. Annemi göremedim ve kimseyle konuşamadım" ifadelerini kullanmıştı.

'Köleleştirilmiş bir insandan bahsediyoruz'

Dava sürecinde Smith'e yardım eden, ABD'de siyah vatandaşların haklarını koruyan öncü kuruluşlardan olan NAACP'ın yerel şubesinin müdürü Abdullah Mustafa ise, o dönem "Burada köleleştirilmiş bir insandan bahsediyoruz" demişti.