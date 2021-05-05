Biden, Abu Dabi prensiyle telefonda görüştü: 'İsrail'le normalleşmeye tam desteğini açıkladı'

ABD Başkanı Joe Biden, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'la yaptığı telefon görüşmesinde BAE ile İsrail arasındaki normalleşmenin öneminden bahsetti.

ABD Başkanı Joe Biden, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin stratejik öneminin altını çizdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden ve Prens Muhammed'in Ortadoğu'da 'İran'ın oluşturduğu tehdidin nükleer ve bölgesel boyutları' ile 'gerilimi azaltma ve barış için ortak arayışını' tartıştıkları belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Biden'ın normalleşme konusunda 'sürecin güçlenmesi ve genişlemesi için tam desteğini ifade ettiği' belirtildi.

İsrail, ABD aracılığındaki bir anlaşmanın parçası olarak Eylül ayında BAE ile resmi ilişkiler kurdu. BAE ve İsrail ayrıca, İran ile ilgili 'ortak endişeleri' paylaşıyor.