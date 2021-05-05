American Airlines'ın CEO'su, 'Müslüman çalışanlarıyla empati kurmak için' bir gün oruç tuttu

Parker, Linkedİn sitesinden yaptığı paylaşımda, havayolu şirketinin Müslüman çalışanlar grubunun çağrısına katılarak geçen hafta bir gün oruç tuttuğunu duyurdu.

Parker, 15 saat bir şey yemeyip içmediğini belirterek, "Günün sonunda aç ve susuzdum. Bu benim Müslüman ekip üyelerimize ve inançlarına olan bağlılıklarına büyük saygı duymamı sağladı" ifadesini paylaştı.

Parker'ın paylaşımı, 14 bine yakın beğeni alırken, paylaşıma 550'den fazla da yorum yapıldı.