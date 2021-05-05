Trump'a eleştirilerini sürdüren Cumhuriyetçilerin 3 numaralı ismi Cheney, parti yönetiminin hedefinde

Temsilciler Meclisi'nde partinin 3 numaralı ismi olan, hem seçim sonuçlarına ilişkin iddiaları hem de 6 Ocak'taki Kongre baskınından dolayı birçok kez Trump'ı suçlayan Liz Cheney'in meclisteki bu görevinden alınması gündemde.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin ardından partinin meclisteki grup başkan vekili ve 2 numaralı ismi Steve Scalise de 'Cheney'nin söz konusu görevinden alınması' yönünde görüş beyan etti.

Scalise, yazılı bir açıklama yaparak Cheney'nin yerine Trump'ın en güçlü destekçilerinden Elise Stefanik'in aday gösterilmesinin parti birliği açısından önemli olduğunu belirtti.

Trump critic Liz Cheney in crosshairs of fellow House Republicans https://t.co/fFZsb5vFfT pic.twitter.com/MDWsRIkMb1 — Reuters World (@ReutersWorld) May 5, 2021

Öte yandan Trump da yaptığı açıklamayla Cheney'nin yerine Stefanik'e tam destek verdiğini ifade etti.

Kongre kaynakları kısa süre içinde gerekli düzenlemenin yapılarak Stefanik'in Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin 3 numaralı ismi olmasına kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

Cheney, Trump'ın 'seçimlerde hile var' şeklindeki açıklamalarının doğru olmadığını ifade etmiş ve 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Trump'ı suçlayan açıklamalar yapmıştı.

Eski Başkan Trump, Kongre baskını dolayısıyla 'halkı isyana teşvik' suçlamasıyla azil istemiyle yargılanmış, Senato'da şubat ayında yapılan oylamada bu suçlamadan aklanmıştı.