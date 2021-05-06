Pentagon: Rusya’nın Suriye’nin kuzeydoğusundaki eylemleri ABD’li askerleri tehdit etmiyor

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) yayınladığı raporda, Rus askerlerin Suriye’nin kuzeydoğusundaki eylemlerinin çatışmayı önleme mekanizmasını ihlal ettiklerine, fakat Amerikan koalisyonunun güçleri için bir tehdit oluşturmadığına inanıldığı ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişi Vekili Sean O'Donnell’in hazırladığı rapora göre Rus askerlerin Suriye’nin kuzeydoğusundaki eylemleri çatışmayı önleme mekanizmasını zaman zaman ihlal ediyor, fakat Amerikan koalisyonunun güçleri için bir tehdit oluşturmuyor.

Belgede, “Rusya, gerginliğin kasıtsız tırmanışını önlemek amacıyla Suriye’nin kuzeydoğusunda Rusya ile koalisyon arasında kurulan çatışmayı önleme mekanizmalarını ihlal etmeye devam etti. Rus güçler genel olarak mekanizmaya bağlı kalsa da ihlal sayısı, bir önceki çeyreğe göre bir miktar arttı” ifadelerine yer verildi.

İhlallerin daha önce organize edilen devriye konvoyuna ek bir aracın katılmasından kaynaklandığı belirtilen raporda, ayrıca Rus tarafının koalisyona askeri araçların geçişi ya da Rusya’dan Suriye’ye avcı uçaklarının gelişi ile ilgili gerektiği gibi bilgi aktarmadığı ileri sürüldü.

Rapor metninde, “Söz konusu ihlaller koalisyon güçleri için tehdit oluşturmadı” denildi.

Bununla birlikte Pentagon İstihbarat Dairesi’nin iddiasına göre Rus tarafı, ABD’yi Suriye’nin kuzeydoğusunu terk etmeye zorluyor. Raporun mimarları ayrıca Rusya’nın son üç ayda ‘Demokratik Suriye Güçleri’ (DSG) üzerindeki ‘etkisini pekiştirmeye ve yerel halkla etkileşime yönelik çabalarına devam ettiğini’ belirtti.

Belgede, “Rusya, DSG ile Türkiye yanlısı güçler arasındaki ihtilafın çözümünde arabuluculuk yapmaya çalıştı, ancak DSG bunu reddetti” ifadeleri kullanıldı.

Rusya, Suriye'de terörist unsurların geri kalanlarını ortadan kaldırmak için meşru hükümete yardım ve Suriye’deki taraflara siyasi diyalog konusunda işbirliği olmak üzere iki paralel yol izliyor. ABD ise Rusya’nın aksine meşru hükümetin daveti olmaksızın Suriye’de askeri varlığını sürdürüyor.